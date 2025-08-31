Registre la fecha del juramento del ciudadano indonesio Miliano Jonathans

Yakarta, Viva – Jugador naturalización Indonesia de los Países Bajos, Miliano Jonathansserá nombrado ciudadano indonesio (Ciudadano indonesio) el jueves 4 de septiembre de 2025 en Yakarta.

La certeza fue transmitida por el Director General de la Administración de Derecho General (AHU) del Ministerio de Derecho, Widodo, en el Ministerio de Abogados, Yakarta, el domingo.

«El plan es que el 4 de septiembre (septiembre) está programado para jurar en Yakarta», dijo Widodo, después del juramento de ciudadanos indonesios (WNI), en el Ministerio de Derecho.

Milliano no asistió a la ceremonia de inauguración de los ciudadanos indonesios junto con otros cuatro jugadores de la diáspora indonesia, a saber, Mauro Zijlstra, Pauline Jeanette van de Pol, Isabel Corian Kopp e Isabella Nottet en la Embajada Indonesia Den Haag, el viernes (29/8).

En ese momento, Milliano aún fortaleció su equipo, el FC Utrecht, quien jugó contra HSK Zrinjski Mostar en el estadio Galgenwaard, Utrecht, el mismo día.

Después del proceso oficial de tomar el juramento ciudadano, un jugador de 21 años aún tendrá que seguir el proceso de transferencia de la federación de KNVB a PSSI, antes de poder defender realmente Equipo nacional indonesio.

Se dice que Milliano fue contactado por PSSI para ser naturalizado desde que tenía 16 años, o desde 2020. Después de pasar por un largo proceso, la brillante forma para que Milliano se convirtiera en un ciudadano indonesio fue más brillante en agosto de 2025, después de que la Cámara de la Comisión de Representantes X aprobó la solicitud de naturalización de Milliano y Mauro Zijlstra.

Se proyecta que pueda fortalecer el equipo nacional de Indonesia en el partido del Día del Match de la FIFA que tuvo lugar en septiembre.

Indonesia jugará el primer partido del Día de los Matches de la FIFA contra Taiwán el 5 de septiembre, luego se encontrará con Líbano el 8 de septiembre. Los dos partidos que también son un evento de prueba para la cuarta ronda de la zona asiática 2026 de la zona asiática se jugarán en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya. (Hormiga)