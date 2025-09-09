¡Registre el punto de demostración en Yakarta hoy para que no se atasque! Hay un bem ui geruduk dpr

Yakarta, Viva – Cuerpo ejecutivo Alumno Universitas Indonesia (Bem UI) celebrará una demostración titulada ‘#rakyattagihjanji’ frente al edificio RPD/MPR RI, Senayan, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Anticipando esto, la policía prepara miles empleado combinado para la seguridad. El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía del Metro de Jakarta Central, IPDA Ruslan Basuki, dijo que había 2,852 personal desplegados en el área de DPR.

«Seguridad del personal de DPR 2,852», dijo Ruslan cuando se confirmó.

Demostración de seguridad de Apple del DPR Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Ruslan explicó que miles de personal eran una combinación de la Policía Nacional, el TNI y los elementos del Gobierno Regional de DKI Jakarta. Además del DPR, las autoridades también fueron alertadas alrededor del oeste de Merdeka Pospol para anticipar masa De la Universidad BEM de Indraprasta (Unindra), así como otros elementos llamados ir a ir a las calles.

No solo eso, la seguridad también se llevó a cabo en el área de la carretera de Letasharhary, precisamente frente a la oficina de abogados de Elza Syarief. Se planea que la ubicación sea el punto de acción de un grupo llamado Netizen Justice Voice Movement.

«En total en el área central de Yakarta, 1.364 personal conjunto estaban preparados para la seguridad», dijo Ruslan.

Ruslan afirmó que la seguridad se llevó a cabo persuasivamente. La policía aún abre espacio para que la comunidad exprese sus opiniones, pero de manera ordenada.

«Por favor, dé discursos de manera ordenada, no provoca, no luche contra los oficiales y evitemos acciones como quemar neumáticos, cerrar la carretera o dañar las instalaciones públicas», dijo.

Según Ruslan, la libertad de opinión en público es el derecho de los ciudadanos garantizado por la ley, pero debe hacerse pacíficamente para que el mensaje pueda ser bien recibido.

«Mantengamos la atmósfera propicio para que se pueda recibir el mensaje transmitido», dijo.

La policía también instó al público a evitar el área alrededor del DPR durante la acción. La ingeniería de tráfico se aplicará situacional, ajustando la escalada de las masas en el campo.

«El flujo de tráfico alrededor de la ubicación es situacional, ajustándose a la escalada de la masa», dijo Ruslan.