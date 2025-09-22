Registre el horario, los candidatos y los enlaces de transmisión en vivo

París, en vivo – El evento de premios más prestigioso en el mundo del fútbol, Ballón D o 2025, anunciado inmediatamente. Los amantes del fútbol pueden ver quién es el mejor jugador del mundo este año a través de transmisiones en vivo celebradas el martes 23 de septiembre de 2025 Wib temprano en la mañana a partir de las 01.00 WIB.

El Premio ACA esta vez tuvo lugar en la ubicación icónica del Theatre du Chatelet, París, Francia.

El anuncio de Ballon d’Or 2025 se puede observar a través del enlace oficial de transmisión en vivo proporcionado por el organizador. El evento de premio mostrará una lista de nominación, así como momentos importantes en los que se anuncia el ganador.

Este prestigioso evento se puede observar a través de la transmisión en vivo en YouTube L’Equipe, así como la posibilidad de emitirse en la plataforma Dazn, como en las dos ediciones anteriores.

Cinco jugadores de plantación

Varios nombres de estrellas ingresaron al fuerte ganador del candidato del Ballon d’Or este año. Aquí están los cinco jugadores más favorecidos:

Dembélé parecía sensacional la temporada pasada con un puntaje de 35 goles y 14 asistencias. También jugó un papel importante en traer PSG para ganar el título de la Liga de Campeones y el trofeo nacional.

Jugador de Liverpool Mohamed Salah y Alexander Soble

Aunque la edad ya no es joven, lo incorrecto sigue siendo consistente. Se convirtió en el motor del ataque de Liverpool y llevó con éxito a su equipo a ganar el título de la Premier League 2024/2025.

El delantero brasileño cerró la temporada con récords extraordinarios, 34 goles y 22 asistencias. Su rendimiento hace que Barcelona compita al más alto nivel.

Jugador de equipo nacional español, Lamine Yamal

El WonderKid de 17 años anotó 18 goles y 21 asistencias la temporada pasada. Su edad muy joven hizo que sus logros fueran aún más extraordinarios, por lo que muchas personas consideraron que podría ser una sorpresa en este evento.

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Aunque no es tan productivo como sus colegas en el frente, el joven centrocampista portugués se convirtió en el cerebro del juego de PSG. Su contribución para mantener el equilibrio del equipo hizo su nombre incluido en la excelente lista.

Predicciones de competencia

A partir de varias predicciones, se dice que los nombres de Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Raphinha son los más propensos a traer a casa el Trofeo de Oro del Balón de Ors 2025. Los factores considerados incluyen el número de objetivos, asistencias, contribuciones a niveles de clubes y equipos nacionales, así como el impacto en el juego general del equipo.

Ballon d’Or no es solo una cuestión de estadísticas individuales, sino también la influencia de los jugadores en los clubes y los logros del país. Este año, la competencia se está volviendo más dura debido a la aparición de nuevas generaciones como Lamine Yamal, que tiene el potencial de desafiar el dominio de los jugadores superiores.