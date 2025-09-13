Registre constantemente el rendimiento positivo, Pertamina logra la posición superior de la lista de Fortune Indonesia 100

VIVA – PT Pertamina (Persero) ha sido nombrado número 1 en Fortune Indonesia 100. otorgar para 100 empresas con el mejor desempeño financiero.

La secretaria corporativa de Pt Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, reveló: «Esta apreciación refleja el compromiso de Pertamina en trabajar y producir un rendimiento positivo, y mantener la soberanía energética en Indonesia», dijo durante el evento de la Gala de Indonesia Fortune Indonesia que tuvo lugar en Jakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Como compañía energética en el país, continuó Arya, Pertamina siempre se esfuerza por priorizar valores óptimos para lograr Asta Cita, donde la autosuficiencia energética es una de sus principales preocupaciones.

Durante la primera mitad de 2025, Pertamina registró un rendimiento operativo positivo. La producción de petróleo y gas (petróleo y gas) ha penetrado el número 1 millón de barriles de aceite equivalente (MBOEPD). Pertamina también siempre garantiza la disponibilidad de energía al archipiélago remoto. Además, Pertamina busca alentar la economía nacional, a través de su contribución a los ingresos estatales que alcanza Rp 225.6 billones. Como el mayor contribuyente, este ingreso estatal proviene de dividendos, impuestos e ingresos no contados.

«La contribución de Pertamina a Indonesia es una manifestación tangible de un compromiso para apoyar el logro de la autoesuficiencia energética de acuerdo con el gobierno de Asta Cita de Indonesia», dijo.

Fortune Indonesia 100 es una apreciación por las 100 compañías más grandes de Indonesia en función de los ingresos, con estados financieros auditados.

Basado en el sitio web de Fortune Indonesia 100, Pertamina ocupa la posición número 1 al registrar los ingresos en 2024 de Rp1,200 billones, el más alto en comparación con otras compañías.

«En Fortune Indonesia, hemos presentado una lista de Fortune 100 durante los últimos cuatro años. Esta lista se ha convertido en un punto de referencia para el logro corporativo en este país», explicó el COO IDN, William Utomo. IDN es el organizador de Fortune Indonesia 100.