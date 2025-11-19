Registrar una tarjeta SIM usando NIK y KK por sí solo no es suficiente, el reconocimiento facial es obligatorio

Jacarta – Registro de clientes de servicios de telecomunicaciones o tarjeta SIM (tarjeta SIM) que hasta ahora ha utilizado datos de números de identificación de población (NIK) y tarjeta familiar (KK) se mejorará mediante el uso de biometría de reconocimiento facial (reconocimiento facial).

Esto se realiza para mejorar la seguridad digital a nivel nacional a través de un Reglamento Ministerial sobre Registro de Clientes de Servicios de Telecomunicaciones a través de Redes Móviles Móviles (Registro de Clientes RPM) que regula las disposiciones técnicas para el registro de clientes de servicios de telecomunicaciones.

Citando el sitio web del Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kemkomdigi), miércoles 19 de noviembre de 2025, el registro de clientes de servicios de telecomunicaciones que utilizan datos NIK y KK a menudo se utiliza indebidamente mediante el uso de identidades de otras personas con fines delictivos, incluida la difusión de engaños, juegos de azar en línea, envío de SMS no deseados y fraude.

De hecho, el Proyecto de Reglamento del Ministro de Comunicaciones y Digital relativo al Registro de Clientes de Servicios de Telecomunicaciones a través de Redes Celulares Móviles (Registro de Clientes RPM), es uno de los RPM incluidos en el Programa de Trabajo del Ministerio de Comunicaciones y Digital para el Ejercicio Fiscal 2025.

Con base en el Reglamento Número 5 de 2021 del Ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones sobre Operaciones de Telecomunicaciones (PM 5/2021), esto se hace utilizando el Número de Identificación de Población (NIK) y el Número de Tarjeta Familiar (KK No.) como la identidad de los posibles clientes de servicios de telecomunicaciones.

Dar seguimiento al mandato contenido en el artículo 46 de la Ley Número 30 de 2014 sobre Administración Gubernamental, donde las agencias gubernamentales brindan comunicación a las partes interesadas antes de tomar decisiones.

Kemkomdigi invita a las partes interesadas y a la comunidad en general a brindar sus comentarios sobre el RPM de registro de clientes del 17 al 26 de noviembre de 2025. Los comentarios y las respuestas pueden enviarse por correo electrónico kejasatel@mail.komdigi.go.id.

El siguiente es el nuevo contenido en el RPM de registro de clientes:

– Las obligaciones de registro para los posibles clientes de servicios de telecomunicaciones de ciudadanos indonesios consisten en: 1) número MSISDN o número de cliente de servicios de telecomunicaciones; y 2) Datos de población en forma de: a) NIK; y b) Datos biométricos de población en forma de tecnología de reconocimiento facial.

– Disposiciones para el registro de posibles clientes de servicios de telecomunicaciones que aún no tienen 17 (diecisiete) años y no están casados, por lo que no tienen un documento nacional de identidad electrónico y no han registrado datos biométricos de población. Los operadores de servicios de telecomunicaciones deben utilizar la identidad de cliente de servicios de telecomunicaciones prepago para el registro de ciudadanos indonesios en forma de un número de red digital de servicios integrados de abonado móvil (MSISDN) o un número de cliente de servicios de telecomunicaciones utilizado, así como datos de población en forma de NIK del cliente potencial, así como datos de población en forma de NIK y datos. Los datos biométricos del jefe de familia corresponden a los datos que figuran en la Tarjeta de Familia.