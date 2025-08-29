Regina King en la coprotagonista de ‘Atrapado’ Austin Butler, Mianu Wine

Rey regina ha jugado su parte justa de detectives durante su carrera de 40 años, por lo que sabe cómo prepararse para volver a unirse a la fuerza en la pantalla, de entrevistar a los oficiales de la vida real sobre sus experiencias en la fuerza o ir de viaje mientras están de servicio.

El Oscar y Múltiple ganador del Emmy hicieron todo eso por El nuevo drama criminal de Darren Aronofsky «Atrapado? que sigue a Hank (Austin Butler), un prospecto de la MLB lavado convertido en camarero que acepta ver al gato de su vecino de drogas mientras él está fuera de la ciudad y termina en conflicto con dos sets de gángsters competidores y la policía. Debido a que Aronofsky tenía como objetivo capturar un lugar particular en el tiempo, el lado este de Nueva York en el borde de Y2K, el rey perforaba los detalles. Para interpretar a la detective Elise Roman, una oficial criada en Harlem que dirige la investigación sobre la situación de Hank, se acercó al veterano de la policía de Nueva York Jackie Brown.

«Ella me ayudó a rootear al personaje en algo que era real y me ayudó a crear una historia de fondo», dice King. Variedad sobre su conversación de cena. «Según lo que era su historia, pude determinar qué no era la historia de Elise».

Ella explica: «Podría sacar de la experiencia real de Jackie de lidiar con el sexismo en la fuerza policial, especialmente en ese momento, y cómo eso podría endurecer de alguna manera. Afortunadamente, no la endureció, pero elegí que endureció a Elise».

Esa fue la energía que Rey trajo a la introducción de Elise en la película, donde el detective pregunta a Hank sobre los gángsters con los que se ha mezclado. King usó los trucos que había aprendido de Brown y los oficiales que había sombreado para «Southland» y «Watchmen» para hacer que la escena de interrogatorio sea efervescente; En la escena, Elise, con su traje de poder como la armadura, emplea diferentes tácticas psicológicas, alternando entre mantenerlo real, y de repente se enfría, con la esperanza de hacer que Hank crack.

«Hank parece un tipo realmente dulce, así que eso es lo que Austin y Hank tienen en común. Pero yo, como Elise, sentí: ‘Vamos amigo, no puedes ser eso tonto », dice King, riendo. «Así que me estaba inclinando en eso, y probablemente estaba, por Hank, inclinado a ser solo eso mudo. Las personas que estábamos jugando como opuestos polares se prestaron a una gran tensión entre nosotros en una conversación «.

Regina King y Austin Butler en «Atrapado robando. «

Niko Tavernise / Sony Pictures lanzando

Es ese tipo de trabajo de personajes matizado lo que hace que la actuación de King se separe en medio de toda la locura de la película. «Atrapado robo» es un thriller sucio lleno de persecuciones de alta velocidad con un personaje sombreado que cruza el siguiente, pero la historia también tiene un corazón sorprendentemente sincero. Al final del día, Hank es solo un tipo que ama a su madre y hará cualquier cosa para protegerla (y el gato de su vecino, Bud).

Ese elemento de la trama golpeó tanto a King como a Butler, ya que han disfrutado de los vínculos de madre e hijo particularmente cercanos, el rey con su hijo Ian Alexander Jr. y Butler con su madre Lori Butler, y han estado marcados por el dolor después de su muerte. «Atrapado robo» es uno de los primeros roles de actuación de King desde que Alejandro murió en 2022, por lo que fue un momento particularmente tierno. (Estaba en un mes en filmar «Shirley», la película biográfica de Netflix sobre el político pionero Shirley Chisholm, cuando murió; después de reanudar la producción, King dedicó su actuación y la película a su memoria).

«No sabía que Austin había perdido a su madre, por lo que me dijo tal vez dentro de los 15 a 20 minutos de que nos reuniéramos», recuerda King. «Eso inmediatamente nos hizo tener este entendimiento y, a veces, un momento tácito en el que él podía ver que estaba siendo …» Hace una pausa, buscando la mejor manera de describir la sensación: «Simplemente no sabes cuándo esa tristeza te va a pasar, y creo que siempre fuimos muy sensibles a eso».

King recuerda un momento en el set donde sintió la necesidad de llegar a Butler. «Está interpretando su amor por su madre, no tener a su madre con él, así que yo era sensible a eso», dice ella. «Al igual que Ian y yo, él y su madre son mejores amigos, así que realmente estaba agradecido de tener a alguien que tuviera tantas escenas entendiendo la profundidad del dolor que llevas para siempre».

También hubo otro momento, donde Aronofsky pidió una segunda toma de una escena entre la pareja. «Darren dice: ‘Está bien, hagámoslo de nuevo. Pero, ¿puedes dárselo desde un lugar más maternal?'», Dice King, manteniendo la interacción exacta vaga para proteger los giros y vueltas de la trama. Ella agrega con orgullo: «Creo que esa es la toma que Darren fue cuando cortó la película».

Mientras King se prepara para «Atrapado robando» para llegar a los cines este viernes, también lanzó un nuevo esfuerzo: una etiqueta de vino llamada Mianu (pronunciada «Yo and You»). Desde que Alexander le presentó a Orange Wines, la marca tiene como objetivo celebrar su legado. El primer lote de vino se agotó enline y está disponible en suministro limitado en tiendas y bares de vinos en California, incluida la ciudad natal de King, Los Ángeles.

«Ha sido abrumador, de una manera excelente», dice King sobre la respuesta del consumidor. «Mi intención es que las personas comprendan un poco de cuánta alegría trae Ian a cualquier espacio en el que ha estado y cuánto su espíritu continúa haciendo eso. Me encanta que la gente lo reciba como se pretendía».