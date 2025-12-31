Reggie Miller denuncia la perezosa defensa de Luka Doncic

El Lakers de Los Ángeles sufrió una pérdida brutal Pistones de Detroit ya que esperan seguir siendo relevantes sin Austin Reaves. Luka Doncic Tuvo una fuerte noche ofensiva con 30 puntos, pero su defensa siguió quedándose corta como una debilidad evidente. Detroit anotó 128 puntos para dominar la deslucida defensa de los Lakers en una victoria decisiva.

El comentarista de NBC Reggie Miller criticó a Luka en tiempo real durante una jugada concreta cuando Doncic se negó a ayudar a su compañero:

«Mira a Luka aquí mismo. Está bien, Luka, mover los pies un poco y ayudar. ¿Qué hace? Simplemente levanta las manos. Esto sería frustrante para mí».

Doncic fue criticado tanto por jugar una defensa débil como por mostrar a su compañero de equipo Jake La Ravia levantando las manos ante su error. Los Lakers, escasos de personal, necesitan toda la ayuda que puedan conseguir con Reaves y Rui Hachimura tiempo perdido debido a sus respectivas lesiones. Luka claramente renuncia a las jugadas defensivas y no ayuda a que sus limitados compañeros de equipo se vean aún peor en este momento.

Por qué Reggie Miller criticó a Luka Doncic

Miller tuvo una carrera respetada en la NBA como la elección más popular para los más grandes. Pacers de Indiana jugador de todos los tiempos. La ofensiva era el punto fuerte de Miller como máximo anotador de los Pacers, pero se le consideraba un defensor rudo que lo dio todo en ambos extremos. En épocas anteriores, los máximos goleadores generalmente tenían la tarea de jugar al menos una defensa promedio.

Doncic ni siquiera lo intenta hace que leyendas como Reggie le tengan algunas críticas poco comunes. Nadie critica a Luka por su ofensiva ya que es un excelente anotador y un gran pasador para ayudar a sus compañeros en ese lado de la cancha. Sin embargo, los problemas defensivos han hecho que los defectos de Doncic se conviertan en parte de la conversación sobre su juego.

Miller y otros jugadores encargados de ser líderes de franquicias asumieron la responsabilidad de predicar con el ejemplo. Que Luka no trabaje duro en el lado defensivo y culpe visiblemente a sus compañeros puede considerarse un liderazgo débil. Los Lakers claramente necesitan que Doncic sea un mejor líder como mejor jugador, especialmente con Lebron James ya no es capaz de dominar consistentemente a su edad avanzada.

Luka Doncic debe liderar a los Lakers

La Conferencia Oeste está repleta este año con muchos grandes equipos que creen que pueden competir por un puesto. NBA Campeonato. Los Ángeles tuvo un comienzo de temporada espectacular para dar a los fanáticos la esperanza de competir por un título. Un puesto entre los cuatro primeros durante la mayor parte de la temporada los ve caer al quinto lugar con luchas recientes.

Las lesiones harán que sea más difícil seguir el ritmo de los demás equipos. Que Doncic tenga una temporada de nivel MVP es la única forma en que los Lakers pueden mantenerse al día con equipos como los Nuggets de Denver, Cohetes de Houston y lobos de minnesota en medio de la batalla de selección de manadas.

Las palabras de Miller tienen credibilidad ya que representan hasta dónde pueden llegar los Lakers. Doncic debe dominar en ataque y al menos esforzarse más para ayudar a contribuir a una mejor defensa del equipo. Los aficionados de los Lakers están empezando a enojarse con el esfuerzo de Luka ya que la temporada está atravesando fuertes adversidades.