Regente Pati Sudewo Saki, Vicegobernador Central Java, dirigió el 80 aniversario de la República de Indonesia

Pati, vivo -El 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en Pati Regency, Central Java, domingo 17 de agosto de 2025, tuvo lugar solemnemente incluso sin la presencia RegenteSudewo.

El regente no pudo asistir debido a una enfermedad, por lo que el vicegobernador de Java, Taj Yasin, Taj Yasin, llamó a Gus Yasin, la tarea del Inspector de la Ceremonia (IRUP) en el patio de la oficina del Regente Pati fue asumida por el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin o familiarmente llamado Gus Yasin.

A la ceremonia también asistieron el regente adjunto de Pati Risma Ardhi Chandra, Forkopimda, líderes comunitarios y las filas del aparato civil estatal (ASN) del gobierno de Pati Regency.



Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

En su mandato, Gus Yasin recordó la importancia al aniversario de la República de Indonesia como el impulso de la unión y el respeto por los servicios de los héroes.

«El 17 de agosto es el cumpleaños de nuestro país. Hoy es muy importante, muy sagrado y siempre esperado por la comunidad. Por lo tanto, el gobierno nos invita a todos a respetar este día sagrado manteniendo la conductividad, la unión y la reflexión sobre los servicios de los héroes y proclamaciones de la República de Indonesia», dijo.

Según él, su presencia en Pati es una forma de compromiso del gobierno provincial de Java Central para mantener la estabilidad y alentar las filas de los gobiernos locales.

«El desarrollo debería continuar, el gobierno no puede detenerse. La gente está esperando la devoción del gobierno», dijo.

### Ore por el regente de Sudewo y un mensaje para el DPRD

En esa ocasión, Gus Yasin también entregó una oración por la recuperación del regente de Sudewo.

«Rezo para que el regente de Sudewo se recupere pronto. Estoy presente aquí para llevar a cabo el mandato del gobernador, para dirigir la ceremonia del 17 de agosto en Pati, él (Regent of Sudewo) no pudo enfermarse», dijo Yasin.

Aludiendo a la dinámica de la política en Pati, incluido el discurso de los derechos del cuestionario en el DPRD, enfatizó que todas las partes respetan el proceso democrático que se extiende de acuerdo con el corredor legal.

«Indonesia es un estado de derecho. Todo ha sido regulado en la ley, incluida la Ley No. 23 de 2014 sobre el gobierno regional. El proceso que se ejecuta en el DPRD es parte de la democracia, para realizar el gobierno de acuerdo con las reglas. Estamos esperando los resultados», dijo.

### Optimismo para Pati y Java Central

Gus Yasin también invitó a la comunidad a hacer el impulso de la independencia como energía para desarrollar regiones con optimismo.

«El crecimiento económico en Java Central, especialmente en la regencia de Pati, debe continuar creciendo. Debemos prosperar juntos a través de la cooperación mutua», dijo. (Teguh Joko Sutrisno)