Regente OTT de East Kolaka de acuerdo con las reglas

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Respondiendo al presidente de la fiesta nasdem Surya paloh quienes cuestionaron la terminología de las operaciones de arresto (Ot) Al afirmar el OTT del Regente de East Kolaka, el sureste de Sulawesi, Abdul Azis (ABZ), estaba de acuerdo con las reglas.

«Atrapar la mano en sí, por ejemplo, porque se encontró en el momento del crimen de la persona, o poco después fue gritado por el público que era el culpable, o cuando se le encontró la evidencia», dijo la actuación y la ejecución de la actuación de KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red y White Building, Jakarta, el sábado 9 de agosto, 2025.

El ex Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta dijo que su partido emitió una orden para investigar el supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción del Hospital General Regional en el este de Kolaka, el sureste de Sulawesi, a principios de 2025.

Luego, a mediados de julio de 2025 hasta hace algún tiempo, dijo, el KPK recibió información de que había un aumento en la comunicación y que hubo un proceso de retirar una suma de dinero que se otorgará a varias partes.

«Continuando con este asunto, hacemos o dividimos al equipo en tres equipos», dijo.

Los tres equipos tienen la tarea de llevar a cabo OTT en tres ubicaciones, a saber, Yakarta; Kendari, sureste de Sulawesi; y Makassar, Sur Sulawesi.

«Ya se tocó a Yakarta para ser una persona, luego en Kendari, fue tocada por la persona. Desde allí, se obtuvo que la entrega de dinero y bienes también las órdenes otorgadas al hermano Abz también. Aunque de hecho de la información inicial que hemos conocido», dijo.

Continuó: «La información adicional de los sospechosos que aseguramos en Yakarta y Kendari nos hizo muy seguros de que el hermano de Abz también era un sospechoso que teníamos que asegurar. Por esta razón, el equipo de Makassar se movió para llevar a cabo actividades de arresto al hermano Abz».

Anteriormente, Surya Paloh, después de asistir a la reunión de trabajo nacional de Nasdem en Makassar, el viernes (8/8), instruyó a sus cuadros en la Comisión III del Parlamento de Indonesia para que convocara al KPK en una audiencia y aclare la terminología de Ott.

Según él, Ott debería ser un evento de arresto que ocurrió en un solo lugar, y hubo una transacción entre Dador y receptor que viole las normas legales.

«Sin embargo, si uno viola la norma en el norte de Sulawesi, diga el donante, y quién acepta en South Sulawesi, ¿qué es este ott? Ott Plus?», Dijo. (Hormiga)