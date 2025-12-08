Regente de Aceh del Sur examinado por el Ministerio del Interior después de volverse viral en la Umrah durante el desastre

Jacarta – El viceministro del Interior (Wamendagri) de la República de Indonesia, Bima Arya Sugiarto, dijo que su partido estaba investigando Regente del sur de Aceh, Mirwan Sra. que se volvió viral porque realizó la Umrah durante un desastre inundación y se produjeron deslizamientos de tierra en la zona.

Lea también: Viral, el video de oficiales del PLN luchando en las alturas mientras instalan una torre de emergencia en Aceh se convierte en el centro de atención de los internautas



La inspección fue realizada por el equipo de inspección del Ministerio del Interior (Kemendagri) el lunes 8 de diciembre de 2025.

«Hoy la información es que el Regente de Aceh del Sur está siendo examinado por nuestro equipo de inspección, los inspectores especiales están examinando directamente al Regente de Aceh del Sur», dijo Bima a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el lunes 8 de diciembre de 2025.

Lea también: AMPG envía 250 participantes de respuesta a desastres a lugares inundados en Aceh y Sumatra





Agentes del TNI limpian el barro causado por las inundaciones en el hospital del distrito de Aceh Tamiang

Por otro lado, Bima dijo que el Presidente Prabowo Subianto había recordado al Ministro del Interior, Tito Karnavian, que los funcionarios del gobierno regional no abandonaran su territorio.

Lea también: ¡Triste! Estudiante en Aceh Tamiang presuntamente sufrió acoso mientras viajaba en un automóvil durante las inundaciones



Porque, según datos de BMKGLas predicciones meteorológicas en Indonesia para el período noviembre y diciembre no son buenas.

«El Presidente recordó a todos con firmeza jefe de distrito No salir del campo, quedarse en el campo. «Y el Ministro del Interior nos recordó que durante una reunión con el BMKG, el BMKG transmitió que se trataba de una predicción de que el tiempo en noviembre y diciembre no sería bueno. El Ministro del Interior transmitió esto inmediatamente a todos los jefes regionales», dijo.

Por lo tanto, dijo Bima, los jefes regionales que no estén presentes en su ubicación o región serán investigados por el equipo de inspección del Ministerio del Interior. Su partido examinará al Regente de Aceh del Sur de conformidad con las disposiciones de la ley.

«Bueno, por supuesto, si hay un Jefe Regional que no está en el lugar, es necesario llevar a cabo una investigación y hoy la información es que el Regente de Aceh del Sur está siendo inspeccionado por nuestro Equipo de Inspección. El inspector especial examinó inmediatamente al Regente de Aceh del Sur y la Ley número 23 de 2014, hay obligaciones para los Jefes Regionales, prohibiciones para los Jefes Regionales y qué sanciones existen», dijo.

El regente de Aceh del Sur, Mirwan MS, está en el centro de atención después de que una foto de él vistiendo ropas ihram en Tierra Santa de La Meca se volviera viral en las redes sociales.

Este retrato estuvo en el centro de atención en medio de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que afectaron a 11 subdistritos en el sur de Aceh.

En una foto subida por la cuenta de Instagram de un agente de viajes de la Umrah, se ve a Miswan acompañado de su esposa posando en Arabia Saudita, con la declaración de que el viaje coincide con el cumpleaños de su esposa.