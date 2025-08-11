Regalo del 38 aniversario, Arema FC Gilas Psbs Biak gracias a Hattrick de Dalberto

Malang, Viva – Arema fc Celebrando su 38 cumpleaños con una fiesta en la meta. Entretener Ambos psbs En el partido inaugural Súper liga 2025/26 en el estadio Kanjuruhan, Malang, lunes 11 de agosto de 2025, Singo Edan ganó 4-1.

Dalberto Conviértete en una estrella de campo después de anotar un hat trick en el minuto 17, 68 y 80. Valdeci Moreira donó otro gol en el minuto 62. Mientras tanto, PSBS solo pudo responder a través de la penalización de Liquinhas al final del partido (90+7).

El equipo de Marcos Santos parecía dominante durante todo el partido. La estrategia de falso extremo aplicada dificulta que los PSB compensen el juego. Achmad Maulana parecía sólido en el sector izquierdo, apoyando el movimiento de Paulinho, mientras que Betinho y Dendy Santoso también mostraron su calidad en la línea de ataque.

Esta victoria no solo aseguró los primeros tres puntos de Arema en la nueva temporada, sino que también se convirtió en un dulce regalo para Aremania en el aniversario de su orgulloso club.

Estadísticas de coincidencia:

Posesión de la pelota: Arema FC 57% – 43% PSBS BIAK

Disparos a la meta: 6 – 5

Totales de disparos: 11 – 9

Precisión de disparo: 60% – 71.43%

Cebo de éxito: 375 – 272

Falla del cebo: 60 – 58

Patada angular: 4 – 1

Composición del jugador

Arema fc: Adi Satyo, Achmad Maulana, Bayu Setiawan, Luiz Gustavo, Yann Motta, Dendy Santoso, Roberto Filho, Valdeci Moreira, Dalberto, Ian Lucas, Paulo Moccelin.

Ambos psbs: Aldo Geraldo, Kevin Alexander, Lucky Oktavianto, Nurhidayat Haji Haris, Sandro Sene, Andre Oktaviansyah, Claudio Lucas, Damianus Adiman Putra, Eduardo Barbosa, Heri Susanto, Mohcine Hassan Nader.