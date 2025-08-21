Regalo de aniversario de Indonesia, PLN distribuye 2,821 asistencia gratuita de Family Family PLN en toda Indonesia

VIVA – PT PLN (Persero) proporciona regalos especiales a la comunidad en el 80 aniversario de la República de Indonesia canalizando la asistencia de conexiones electricidad gratis a 2.821 familias desfavorecidas en toda Indonesia. Esta asistencia se distribuyó simultáneamente en 38 provincias a través del Programa Dream Light Up (LUTD) el miércoles (8/20).

Descripción de la foto: Wiwik Handayani (izquierda), residente de Sungai Kunyit, MemaPawah, West Kalimantan está acompañando a su hijo a estudiar en su casa por la noche después de recibir asistencia gratuita de conexión eléctrica a través del programa Dream PLN.

Lutd es un programa gratuito de asistencia de conexión eléctrica para familias desfavorecidas que viven en electricidad, pero no han podido conectar la electricidad a sus hogares. La actividad que se origina en la iniciación y la donación voluntaria de los empleados de PLN se llevó a cabo desde 2020 y logró proporcionar una conexión gratuita a 37,088 clientes en toda Indonesia.

Romi Wahyudi, residente de Ulak Karang Utara, Padang, West Sumatra, uno de los beneficiarios del programa LUTD, expresó su gratitud por la ayuda de la conexión de electricidad proporcionada. Él dijo que todos los días él y su familia tenían que vivir con limitaciones sin electricidad, incluso para iluminar.

«Me gustaría agradecer a todos los empleados de PLN desde el centro hasta las regiones. Gracias a Dios, disfruto de la electricidad gratuita que le da PLN. Espero que esta familia pueda usarlo para que sea mejor», dijo Romi.

No solo los beneficiarios, este programa también recibió una respuesta positiva del gobierno local. El gobernador del suroeste de Papua, Elisa Kambu, apreció el programa de iniciación de este empleado de PLN, quien constantemente proporcionó acceso a la electricidad para las comunidades desfavorecidas.

Título de la foto: el gobernador del suroeste de Papua, Elisa Kambu (segundo desde la izquierda) tomó una foto con uno de los beneficiarios de la iluminación del programa Dream (Lutd), Simon Sineeri (Centro), Jefe de la Oficina de la Provincia del Papúa Suroeste, Suroso (Suroso (A la derecha), Gerente General de PLN UIW Papua y Papua Occidental, Diksi, Iksi Umbar (Simboly Symboly (a la derecha). Programa en Sorong, Southwest Papua el miércoles (8/20). PLN dio un regalo especial a la comunidad en el 80 aniversario de la República de Indonesia canalizando la asistencia gratuita de conexión eléctrica en 38 provincias a 2.821 familias desfavorecidas a través del programa LUTD.

«Apreciación extraordinaria por PLN con iluminación del sueño o la ignición de electricidad en el suroeste de Papua. En esta ocasión, transmitimos que el Gobierno de la Provincia del Suroeste de Papúa brinda pleno apoyo para este programa y se espera que continúe en el futuro. Luchemos juntos por la comunidad podemos disfrutar de la electricidad», dijo Elisa.

El apoyo también estuvo presente del gobernador del norte de Maluku, Sherly Tjoanda Laos. Según él, Light Up The Dream es un programa muy positivo de todos los empleados de PLN para la gente de Indonesia.

«Juntos nos aseguramos de que en la 80a Independencia de Indonesia, todos los pueblos indonesios, especialmente el norte de Maluku, puedan ser realmente independientes del gusto oscuro e independiente para disfrutar de las instalaciones de electricidad, para que puedan obtener acceso a la educación y el trabajo. Oramos para que lo mejor sea PLN para continuar asegurándose de que Indonesia esté encendida», dijo Sherly.

Mientras tanto, el director gerente de PLN, Darmawan Prasodjo, dijo que la electricidad son las necesidades básicas de la comunidad y PLN, ya que la columna vertebral de la electricidad nacional tiene la responsabilidad de garantizar que todos los grupos puedan disfrutar el acceso.

Título de la foto: Neneng, residente de Katimbang Village, Makassar, South Sulawesi, ahora está feliz debido al 80 aniversario de la República de Indonesia, ha disfrutado de la electricidad de forma independiente a través del programa Light Up The Dream.

«Esta actividad es un reflejo de la preocupación y la solidaridad de las personas PLN. A través de Lutd, PLN quiere que todas las familias en Indonesia puedan usar la electricidad para una vida mejor», dijo Darmawan.

Este año, hasta agosto de 2025 había 7.978 familias desfavorecidas en 38 provincias recibieron una conexión de electricidad gratuita a través del programa. En el futuro, PLN asegura que el programa LUTD continúe y llegue a más familias que lo necesiten, especialmente en las áreas desfavorecidas, líderes y más exteriores (3T) como parte de la gran misión de PLN para realizar justicia energética para todos.

«Creemos que el acceso a la electricidad es la puerta de apertura al progreso. Con la presencia de electricidad, los niños pueden aprender, las familias pueden ser más productivas y la economía y la calidad de vida de la comunidad también están aumentando», concluyó Darmawan.