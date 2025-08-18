Regalias polémicas de la canción ‘Tanah Airku’ En el equipo nacional indonesio, Erick Thohir se reunirá con la familia de la Sra. Sud

Yakarta, Viva – Presidente Pssi Erick thohir confirma su compromiso de mantener el respeto por el trabajo de la creación de música que a menudo se usa en partidos Equipo nacional indonesio. Uno de ellos es una canción Mi patria El trabajo de la fallecida Sra. Sud, que a menudo es cantada por jugadores y seguidores al apoyar al equipo de Garuda.

Erick reveló que en el futuro cercano su partido junto con el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas se reunirán con la familia de la Sra. Sud para discutir premios y mecanismos realeza Para el uso de la canción.

«Dios desee, unos momentos en el futuro que nosotros y el Ministro de Derecho nos reuniremos con la familia de la Sra. Sud. Queremos rendir homenaje a su trabajo eterno, además de recordar que los héroes de los compositores también tienen una gran contribución que no debe olvidarse», dijo Erick en Yakarta,

Soporte de PSSI para la protección de derechos de autor

En coordinación con el Ministerio de Derecho, Erick enfatizó que PSSI apoyaba completamente las políticas gubernamentales relacionadas con la protección de los derechos de autor. Consideró que era importante para que el fútbol nacional estuviera en línea con las regulaciones y al mismo tiempo respetara el trabajo de los músicos en el país.

Presidente de PSSI Erick Thohir

«En el estado, todo hay reglas. Al discutir con el Ministro de Derecho, enfatizo que PSSI apoya plenamente las políticas gubernamentales. Las canciones nacionales claramente se han convertido en un dominio público, por lo que ya no hay necesidad de debatirse», dijo.

Pero Erick enfatizó, para las canciones comerciales, PSSI seguirá respetando los derechos de autor y los procedimientos que se aplican. Citó la colaboración de la Federación con el grupo God Bless Music que interpretó nuestra canción local a través de un proceso oficial.

Una canción unificadora de la nación

Erick también destacó el profundo significado de las canciones de lucha como My Motherland. Según él, cuando se cantó en el estadio, la canción no solo despertó entusiasmo, sino que también se convirtió en una nación unificadora.

«Cuando los jugadores cantan mi patria en el campo, sus euforios son extraordinarios, algunos incluso derraman lágrimas. Canciones como esta no son solo entretenimiento, sino más bien una nación unificadora. Por lo tanto, debemos vivir el mecanismo de uso de manera correcta y proporcional», dijo.

Con un plan de reunión con la familia de la Sra. Sud, PSSI espera proporcionar el respeto adecuado al tiempo que garantiza el uso de canciones en el fútbol indonesio de acuerdo con las reglas de los derechos de autor y el aprecio por el creador.