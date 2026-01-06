Reforzando el límite de déficit de APBD para 2026, Purbaya emite PMK número 101 de 2025

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, emitió un Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) Número 101 de 2025, para endurecer regulaciones ley déficit Presupuesto Regional de Ingresos y Egresos (APBD) ejercicio fiscal 2026.

La PMK 101/2025, que sustituye a la PMK 83/2023, tiene la principal diferencia en el tamaño del límite máximo de déficit, que es relativamente menor y uniforme.

En el artículo 2 PMK 101/2025, el límite máximo para el déficit acumulado del APBD para el año fiscal 2026 se fija en el 0,11 por ciento del producto interno bruto (PIB) proyectado utilizado en la preparación del presupuesto estatal para 2026.

Esta cifra es menor que la establecida en PMK 83/2023, que es el 0,24 por ciento de la proyección del PIB para el año fiscal 2024. En tanto, el límite máximo para el déficit de la APBD de 2026 se fija uniformemente en 2,50 por ciento de los ingresos regionales estimados para el ejercicio fiscal de 2026.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Esta política difiere de regulaciones anteriores que ajustaban el límite máximo de déficit de la APBD a la capacidad fiscal regional por categoría.

En PMK 83/2023, el límite se establece en 4,56 por ciento para la categoría muy alta, 4,55 por ciento para la categoría alta, 4,45 por ciento para la categoría media, 4,35 por ciento para la categoría baja y 4,25 por ciento para la categoría muy baja.

En consonancia con estos cambios, el límite máximo acumulativo financiación La deuda regional para el año fiscal 2026 también se fija en el 0,11 por ciento de la proyección del PIB en el presupuesto presupuestario de 2026, inferior a la regla anterior del 0,24 por ciento de la proyección del PIB en el presupuesto presupuestario de 2024.

«La financiación de la deuda regional a que se refiere el párrafo (1) incluye la financiación de la deuda regional que se utiliza para financiar los gastos de financiación», como se indica en el artículo 5, párrafo (2) PMK 101/2025, citado el martes 6 de enero de 2026.

El límite máximo del déficit de la APBD y el límite máximo acumulativo de la financiación de la deuda regional son la base para controlar el déficit de la APBD, al evaluar los proyectos de reglamentos regionales sobre la APBD por parte del Ministro del Interior o del Gobernador. Superar el límite máximo de déficit de la APBD debe obtener la aprobación del ministro de Hacienda.

El jefe regional debe presentar una carta solicitando que se supere el límite máximo de déficit de la APBD al ministro de Finanzas antes de que el ministro del Interior o el gobernador evalúen el proyecto de reglamento regional relativo a la APBD.

PMK 101/2025 fue firmada por el Ministro de Finanzas Purbaya el 24 de diciembre de 2025 y promulgada y entró en vigor el 31 de diciembre de 2025.