Reforma cultural de la policía de inversión democrática de Indonesia

Jacarta – Analista político senior, Boni Hargens juzgó la comisión Reforma policia nacional deben centrarse en los esfuerzos para transformar la cultura, la ética y los sistemas internos de la Policía Nacional. Según Boni, la reforma de la Policía Nacional es una inversión democracia.

Lea también: La Policía Nacional se sincera sobre la colocación de miembros en 17 ministerios/agencias, esto es lo que dicen



«Una fuerza policial profesional, responsable y democrática no es sólo un requisito técnico para la aplicación de la ley, sino también una inversión fundamental para la supervivencia de la democracia indonesia. Por lo tanto, la reforma de la policía debe centrarse en transformar la cultura institucional de la policía», dijo Boni en un debate en Yakarta, citado el domingo 14 de diciembre de 2025.

Boni espera que la reforma de la Polri se centre en transformar la cultura institucional, no dependa de políticas de corto plazo, con el objetivo de fortalecer a la Polri dentro de un marco democrático y de participación colectiva porque es una responsabilidad compartida de la propia Polri, el gobierno y la sociedad civil.

Lea también: Reflexionando sobre el caso del regente de Lampung Central, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) dice que muestra un reclutamiento débil para los partidos políticos





El analista político Boni Hargens

Dijo que la reforma debe orientarse hacia el fortalecimiento de la Policía Nacional como una institución que tiene autoridad coercitiva para crear un estado de derecho o rechtsstaat y fortalecer la democracia.

Lea también: El público aprecia las medidas del gobierno para erradicar la corrupción en Indonesia



«Reorganicemos la reforma de la Policía Policial con el enfoque correcto, lo cual es imperativo para el futuro de la democracia indonesia. Cuando la policía se transforme en una institución verdaderamente popular y democrática, toda la construcción de nuestra democracia será más fuerte», dijo Boni.

En particular, dijo, cambiar la cultura jerárquica-militarista para estar más orientada al servicio público, con énfasis en los valores de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.

«La cultura militarista es la raíz de varios problemas de la Policía Nacional. Sin una transformación cultural, una reforma estructural o un cambio de liderazgo no producirá un cambio sustancial. Por lo tanto, esta reforma cultural debería ser el foco del estudio actual del Comité Nacional de Reforma de la Policía para que al final pueda crear una fuerza policial civil democrática», añadió.

En la transformación cultural de la Policía Nacional, dijo Boni, hay una serie de áreas clave, como la educación y la capacitación, que enfatizan los derechos humanos, la ética y la policía comunitaria. También alentó a la tecnología moderna basada en competencias y a estándares internacionales para aumentar el profesionalismo y la capacidad de los agentes de policía en todos los niveles.

«Otras áreas clave que deben considerarse en la transformación cultural de la Policía Nacional son la rendición de cuentas, una cultura de diálogo abierto y capacidad de respuesta a las críticas constructivas, el reclutamiento y la selección basados ​​en la integridad y la capacidad, la implementación de un sistema de recompensas y castigos y un liderazgo que se convierta en un modelo a seguir para los valores de la policía democrática», explicó.