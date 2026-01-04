Karawang, VIVA – El flujo de regreso para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru) está empezando a llenarse. Ruta arterial de KarawangJava Occidental, el domingo (1/4/2026) por la tarde. Miles de vehículos procedentes de Cikampek fueron vistos abarrotando varias carreteras principales que conducen a Yakarta y sus alrededores.

El seguimiento sobre el terreno muestra que la congestión del tráfico se produce debido al aumento del movimiento de residentes que regresan a sus zonas de origen después de pasar las largas vacaciones de Navidad. Se observaron condiciones de congestión progresiva en varios puntos estratégicos de la ruta arterial Karawang, Java Occidental.

Los vehículos que circulan por allí predominan las motos y los coches particulares. Además, también pasan por allí numerosos vehículos de transporte de mercancías y camiones, lo que aumenta la densidad del tráfico.

Reflujo de Nataru, miles de vehículos abarrotan la ruta arterial de Karawang Foto : Agung Prasetio/tvOne/Karawang

Se vio una cola de vehículos serpenteando a lo largo de Jalan Kosambi, el área de salida de peaje de Karawang Oriental, hasta el área de Klari, Karawang. En varios puntos, la velocidad de los vehículos se vio obstaculizada debido al gran volumen de tráfico que circulaba simultáneamente.

Se estima que el volumen de vehículos en la ruta arterial de Karawang seguirá aumentando hasta el domingo (1/4/2026) por la noche, a medida que continúa el flujo de regreso de viajeros hacia Yakarta y otras áreas de amortiguamiento. (Reporte de Agung Prasetio, tvOne, Karawang)