Reflexionando sobre la manifestación de finales de agosto que dañó instalaciones públicas, se pide al Gobierno que haga lo siguiente

Jacarta – Acción manifestación El final de agosto de 2025 está en el punto de mira porque causa daños. instalaciones publicas que está en Yakarta. Algunos alborotadores llevaron a cabo acciones anárquicas en detrimento público infiltrándose en el acto de presentar opiniones.

Al respecto, Indonesia Traffic Watch (ITW) recordó que la acción debe ser un impulso para crear una democracia segura y pacífica, y no interrumpir las actividades y la productividad de la comunidad.

Por lo tanto, ITW solicita gobiernoEspecialmente el Gobierno Provincial de DKI Yakarta para preparar un lugar o lugar que pueda utilizarse como un «escenario para la democracia».

«Los recientes disturbios deberían convertirse en un montaje al que se debe responder de inmediato para preparar el ‘escenario para la democracia'», dijo el presidente del Presidium de ITW, Edison Siahaan, el viernes 17 de octubre de 2025.



Se quemó la parada de autobús del Metro de Polda

Según él, la existencia de una «etapa de democracia» puede ser un lugar seguro para expresar aspiraciones.

En este caso, también cree que la ‘etapa de la democracia’ puede ser un lugar de encuentro directo entre los manifestantes y los partidos objeto de la manifestación.

Así, la acción para transmitir estas aspiraciones se puede transmitir directamente, sin tener que interferir con las actividades de otras personas que no participan en la acción.

«La comunidad está cansada cuando las manifestaciones terminan en caos. Para que en el futuro no haya interrupciones en las actividades de la comunidad», dijo Edison.

Dijo que si el gobierno pudiera crear inmediatamente una «etapa de democracia», esto sería una prueba real de mantener la coherencia de una democracia segura y pacífica.

«Todas las partes quieren ver acción en forma de suspensión de carreras sin interrumpir el flujo fluido del tráfico», dijo nuevamente.