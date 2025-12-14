Reflexionando sobre el caso del regente de Lampung Central, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) dice que muestra un reclutamiento débil para los partidos políticos

Jacarta – Casos de presunta corrupción que involucran Regente de Lampung CentralArdito Wijaya, visto por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) muestra un reclutamiento de partido débil político.

Lea también: Los comerciantes de Kalibata siguen traumatizados, la Policía Metropolitana está presente para brindar asistencia



«El problema básico es la débil integración del reclutamiento con la formación de cuadros, lo que provoca dotes políticos, altos niveles de cuadros que se mueven entre partidos políticos y candidaturas basadas únicamente en la fortaleza financiera y la popularidad», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, el domingo 14 de diciembre de 2025.



Budi Prasetyo, portavoz de KPK en el edificio Rojo y Blanco de KPK, en el sur de Yakarta

Lea también: El público aprecia las medidas del gobierno para erradicar la corrupción en Indonesia



Además, Budi dijo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción está evaluando los presuntos ingresos. Dinero Hasta 5.250 millones de IDR, que Ardito Wijaya utilizó para pagar préstamos bancarios para necesidades de campaña durante las elecciones regionales de 2024, muestra que los costos políticos siguen siendo altos en Indonesia en este momento.

«Esto demuestra que los costos de la política siguen siendo altos en Indonesia, lo que significa que los jefes regionales electos tienen una gran carga para devolver ese capital político, y desafortunadamente esto se hace a través de medios ilegales, es decir, la corrupción», dijo.

Lea también: La actriz de cine para adultos Bonnie Blue condenada a una multa de 200.000 IDR por infracción de tráfico



Mientras tanto, dijo que el caso de Ardito Wijaya también confirmó una de las hipótesis del estudio de gobernabilidad. partido político Lo que está haciendo actualmente el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) es la gran necesidad de fondos para que los partidos políticos ganen elecciones, operaciones y financiación de diversas actividades como congresos o reuniones de partidos.

Otra hipótesis, dijo, es la falta de rendición de cuentas y transparencia de los informes financieros, lo que resulta en la incapacidad de impedir el flujo de dinero ilegal a los partidos políticos.

«El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) alienta la importancia de estandarizar los sistemas de informes financieros de los partidos políticos para poder prevenir los flujos ilegales de dinero», dijo.

Sin embargo, dijo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción todavía estaba en el proceso de completar el estudio antes de presentarlo a las partes interesadas relevantes como un esfuerzo para prevenir la corrupción.

Anteriormente, el 11 de diciembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción nombró al Regente Central de Lampung, Ardito Wijaya, como uno de los cinco sospechosos de la presunta recepción de obsequios o promesas relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, así como otros recibos dentro del Gobierno de la Regencia Central de Lampung para el año fiscal 2025.

KPK sospecha que Ardito Wijaya recibió 5.750 millones de rupias en relación con este caso y utilizó 5.250 millones de rupias para pagar préstamos bancarios para necesidades de campaña durante las elecciones de 2024. (Hormiga)