Reflexionando sobre Arabia Saudita, PSSI puede traer de regreso a Shin Tae-yong para entrenar a la selección nacional de Indonesia

Jacarta – Después Selección Nacional de Indonesia Se confirmó que no logró avanzar a la Copa del Mundo de 2026, los fanáticos del fútbol indonesio continúan aclamando el nombre de Shin Tae-yong (STY).

El deseo de traer de vuelta al entrenador de Corea del Sur se hizo cada vez más evidente después de que los niños fueran detenidos. Patricio Kluivert perdió 0-1 ante Irak en el partido de cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 el domingo 12 de octubre de 2025 temprano en la mañana WIB.

La derrota ante Irak obligó al equipo Garuda a dejar de acudir al Mundial. Estos resultados hicieron que Jay Idzes y sus amigos ocuparan la posición provisional del Grupo B.

Después de que el árbitro Ma Ning hiciera sonar el silbato largo al final del partido, se pudo escuchar a miles de espectadores presentes en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah gritando el nombre de STY, como en el vídeo compartido por la cuenta de TikTok. @did.366 Y @nusa.

Este anhelo no carece de razón. Durante la gestión de Shin Tae-yong, la clasificación de Indonesia en la FIFA saltó del puesto 173 al 127 en el mundo, un logro que nunca se había logrado en poco tiempo. De ahí que la decisión PSSI despedirlo en enero de 2025 planteó grandes interrogantes, especialmente en ese momento a Indonesia todavía le quedaban cuatro partidos de la tercera ronda de clasificación.

Por otra parte, tras la derrota ante Irak, el nombre de Patrick Kluivert recibió inmediatamente atención negativa. Algunas de sus decisiones tácticas, especialmente en el partido contra Arabia Saudita, fueron consideradas extrañas por algunos y consideradas una de las causas del fracaso del equipo.

Como resultado, bastantes partidarios instaron al PSSI a despedir inmediatamente a Kluivert. En las redes sociales, el hashtag #KluivertOut también se convirtió en tendencia después del partido entre Indonesia e Irak.

Los internautas valoran que el cambio de entrenador de STY a Kluivert es un paso pragmático que se centra en resultados instantáneos. Sin embargo, los resultados en el campo fueron inversamente proporcionales a las expectativas.

STY puede volver a entrenar a la selección nacional de Indonesia



Curiosamente, Shin Tae-yong se encuentra actualmente sin club después de separarse oficialmente del Ulsan HD, un club de Corea del Sur. Esta condición abre de par en par su oportunidad de regresar a Indonesia, sobre todo con un gran apoyo del público y de los jugadores que aún mantienen vínculos afectivos con él.