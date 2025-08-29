Reflejar el significado del amor por el país

VIVA – El tumulto de la celebración de la independencia indonesia siempre está presente en cada agosto. Casi nada queda atrás. Los niños y niños jóvenes y viejos cantan el himno nacional «Indonesia Raya», no solo resonaron inmediatamente en el aire, sino que también resonaron en los corazones del corazón. Tal atmósfera es efectiva para dar como resultado, heredar y preservar el amor por el país. Sin embargo, la pregunta: ¿Qué tipo de amor está contenido en el amor para el país? ¿Es lo mismo que el amor que está organizando entre seres humanos individuales? ¿Hay algún límite?

Leer también: Ivan Gunawan reveló la razón para enamorarse: cuando Ayu Ting Ting usa ropa …



Según KBBI, el «amor» puede expresarse como sentimientos positivos como el amor, realmente querido, amor, muy cautivado, muy deseado, muy esperanzador y anhelo, pero también puede expresarse como sentimientos negativos como muy difíciles, preocupados y preocupados. En griego, el equivalente de la palabra amor es Eros, filosofíaY ágape. Eros es un tipo de amor que generalmente lucha por los deseos de la fiesta que ama (amantes). Filosofía es un sentimiento relacional o contenido en la relación entre las partes que aman (amantes) y seres queridos (amados), como por ejemplo en una amistad. Mientras ágape Conviértete en un término que tiene una connotación de esfuerzos para glorificar a los seres queridos (amados), negar los intereses del yo que aman (amantes). Entonces, ¿qué tipo de amor está enamorado del país? Aparentemente, el amor por el país puede realizarse en sentimientos positivos y negativos, puede involucrar los deseos de los ciudadanos que aman (amantes), la gloria de un país amado (amado) y la armonía de la relación entre los amantes y amados.

El «país» amado, según KBBI, tiene el significado de la patria de una nación, la ciudad natal, el lugar de nacimiento y el país. Por supuesto, la figura de un país amado es abstracta, una figura que solo puede ser reconocida a través de la intuición y la imaginación, no puede ser sensible a los límites a pesar de que algunos de los elementos que construyen pueden ser capturados por los sentidos humanos. Los elementos esenciales de la construcción del país son la comunidad de ciudadanos (nación o gente), el área donde viven las personas (patria) y la gobernanza junto con la cultura que une a los ciudadanos en la soberanía de la comunidad y su sostenibilidad. En resumen, el elemento más esencial de la construcción del país es la nación o la gente. Y únicos, los ciudadanos de la nación que aman (amantes) son parte de un país amado (amado). No es sorprendente que el amor por el país pueda involucrar el deseo de los amantes, la gloria con el amado y la armonía de la relación entre amantes y amados.

Leer también: Apoya el surgimiento de la economía doméstica, la ‘gran venta de vacaciones’ ofrece una experiencia diferente



Resumen La figura del país (amado) interconectada con la manifestación tangible de los elementos finales de sus constructores, haciendo el amor por el complejo del país. La trascendencia del amor se une a la figura abstracta del país (amado), mientras que la inmanencia del amor es inherente a la manifestación concreta de los elementos finales de sus constructores. Debido a su complejidad, el amor por el país es interpretado de manera diferente por sus amantes. Algunos enfatizan los aspectos de su inmanencia y algunos se centran en el aspecto de la trascendencia. Aquí se describen tres grupos de significado de amor por el país, a saber, la sensación de participar en convertirse en parte del país (sentido de pertenencia) y un sentido de pertenencia al país (sentido de poseer) Describir la fe del amor por el país y una sensación de construir y formar un país (sentido de constitución) Mostrar la articulación de la trascendencia del amor para el país.

La sensación de ser parte del país (Sentido de pertenencia)

Leer también: Comenzando de ti mismo: 7 formas saludables de amarte a ti mismo sin tener que ser perfecto



La fe del amor por este tipo de país presenta el espíritu de unidad e integridad de la nación, el espíritu de defensa y lealtad al estado, y el espíritu de disposición a sacrificarse por la soberanía de la nación y el estado. Tal espíritu dominó la lucha de los héroes desde la era del Awakening Nacional en 1908, la promesa juvenil en 1928, la lucha hacia la independencia de la nación el 17 de agosto de 1945, hasta la lucha por mantener la independencia del puesto estatal -1945. La ideología del «nacionalismo», el tercer principio de la «unidad indonesia» de Pancasila, y la cultura de «cooperación mutua» asociada al amor por este tipo de país. El país amado es glorificado (ágape). La antipatía se dirige a síntomas negativos, como la traición de los intereses de la nación, la incompatibilidad y las divisiones entre los ciudadanos de la nación y el debilitamiento del espíritu de la unidad para defender al país de todas las formas de amenazas y perturbaciones. Desafortunadamente, las anomalías pueden ocurrir cuando el amor excesivo hace que los ciudadanos de los amantes se hundan en las redes entre los ciudadanos, sin la capacidad de alejarse a la comunidad de la nación. El ultranacionalismo eslogan patriótico «¡Correcto o incorrecto, nuestro país!» representa la anomalía. Críticas y esfuerzos para mejorar la nación desde dentro de los debilitados, de modo que los ciudadanos de los amantes sean vulnerables a convertirse en víctimas de la manipulación de ciudadanos que tienen poder público corrupto.

Un sentido de pertenencia al país (Sentido de poseer)

En la inmanencia del amor por este tipo de país, los amantes han podido sentirse independientemente y pueden distancia a la comunidad de su gente. El sentido de tener la comunidad de su pueblo fue realizada por la gente de los amantes en su cuidado y esfuerzos para mantener, mantener y preservar la cultura que une a la nación. Como suele ser la propiedad de algo que ama mucho, los amantes de los amantes sienten orgullo por la nación que tiene y aprecia todo el potencial, la singularidad y la dignidad inherentes a su pueblo. Aquí, el amor por el país está colgado de la independencia de sus amantes (Eros). La anomalía puede ocurrir, a saber, cuando la independencia de los amantes que resulta ser el titular del poder público no está acompañado de transparencia que permite las críticas a las ecualizaciones (verificación y equilibrios). La ausencia de transparencia puede hacer que los amantes que sean son el titular del poder público vulnerable a ser tentado a convertirse en una manipulación de los intereses de la nación para intereses personales (corrupción).

Sentimiento en la formación y formación de un estado (Sentido de constitución)

El tercer significado de amor para el país enfatiza el aspecto de los trascendientes. Para sus amantes, el país es una comunidad ideal de ciudadanos nacionales y la idealidad de la comunidad es parte de él. Los amantes se identifican con la idealidad de su país para que siempre quiera que esto suceda. Si deja de construir y formar un país ideal que es parte de él, entonces se perderá o perderá la esperanza de interpretar su vida. La relación entre los amantes y su país puede ilustrarse como una relación que se manifiesta en la amistad entre los buenos ciudadanos (virtudes), porque cada ciudadano se identifica con la idealidad de su país. Aristóteles nombró amistad basada en una amistad tan buena como una amistad perfecta, diferente de la amistad que solo se basa en beneficios y placer. Entonces, hay armonía en la relación entre los amantes y el país que ama (filosofía). La crítica en su forma como diálogo crítico juega un papel central en la amistad entre los ciudadanos de los amantes para construir y formar un país verdaderamente bueno. El amor de los ciudadanos por el país se realiza como un esfuerzo participativo en el desarrollo nacional, como el uso de productos nacionales, autoempoderamiento y compañeros de niños de la nación, preservación ambiental, mejorando la calidad de la gobernanza y la cultura de la nación, etc. La anomalía no se encuentra aquí, porque la función central del diálogo crítico hace que la nación sea como para poder «pensar» a sí misma para mejorarse a sí misma, al darse cuenta de un país verdaderamente bueno. (Gunardi Endro (Profesor del programa de estudio de MM en la Universidad de Bakrie)

Página siguiente En la inmanencia del amor por este tipo de país, los amantes han podido sentirse independientemente y pueden distancia a la comunidad de su gente. El sentido de tener la comunidad de su pueblo fue realizada por la gente de los amantes en su cuidado y esfuerzos para mantener, mantener y preservar la cultura que une a la nación. Como suele ser la propiedad de algo que ama mucho, los amantes de los amantes sienten orgullo por la nación que tiene y aprecia todo el potencial, la singularidad y la dignidad inherentes a su pueblo. Aquí, el amor por el país está colgado de la independencia de sus amantes (eros). La anomalía puede ocurrir, a saber, cuando la independencia de los amantes que resulta ser el titular del poder público no está acompañado de transparencia que permite las críticas a las ecualizaciones (verificación y equilibrios). La ausencia de transparencia puede hacer que los amantes que sean son el titular del poder público vulnerable a ser tentado a convertirse en una manipulación de los intereses de la nación para intereses personales (corrupción).

Descargo de responsabilidad: este artículo es un envío de los usuarios de Viva.co.id publicados en el canal VSTORY basado en el Contenido de Generación del Usuario (UGC). Todos los contenidos de la escritura y el contenido en él son completamente responsabilidad del escritor o usuario.