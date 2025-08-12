Reestructuras del servicio de anime para el crecimiento internacional

Crunchyroll, SonyEl servicio de transmisión de anime de anime está despidiendo a varios empleados como parte de una reestructuración para cambiar los recursos hacia mercados de alto crecimiento fuera de los Estados Unidos

No se pudo determinar el alcance de los despidos de Crunchyroll. El presidente de Crunchyroll, Rahul Purini, anunció la noticia el martes en una nota a los empleados que se obtuvieron Variedad. El negocio tiene más de 1,000 empleados, pero no ha revelado un número exacto de personal. Crunchyroll está haciendo los cambios para aumentar su enfoque en mercados como India, Brasil y México que se aceleran más rápido que los EE. UU.

«A medida que miramos hacia los próximos tres o cinco años, creemos que el camino correcto es un nuevo modelo organizacional que apoya aún más a los equipos empoderados regionalmente para inclinarse aún más en el fandom de anime», escribió Purini en la nota. Como tal, «algunos de nuestros colegas saldrán de la compañía, a algunos ampliarán su alcance y a algunos se les asignará nuevos roles». Dijo que los despidos «no son una medida de reducción de costos o impulsadas por el desempeño financiero».

Los recortes de empleo están ocurriendo en las 13 oficinas de Crunchyroll en nueve países de América del Norte, Europa y Asia. Crunchyroll, con sede en LA, actualmente tiene más de 100 puestos de trabajo abiertos en todo el mundo y espera agregar aún más roles en los próximos meses.

Como parte del Reorg, Crunchyroll está construyendo centros de ingeniería en los Estados Unidos, México e India, según Purini. Además, Crunchyroll invertirá en oportunidades de crecimiento más allá de su negocio de anime central, como en coleccionables, otras mercancías y manga.

La compañía está esperando nuevas iniciativas y lanzamientos. Eso incluye los planes de Crunchyroll para lanzar un servicio de manga digital como parte de su nivel de suscripción a finales de este año. Además, película de anime «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» Debuta el 12 de septiembre en los EE. UU. Y Canadá, con Channing Tatum y Rebecca Wang como parte del elenco de voz en inglés.

Al final del primer trimestre de 2025, Crunchyroll tenía más de 17 millones de suscriptores mensuales pagados. Crunchyroll es una empresa conjunta entre Sony Pictures Entertainment y Aniplex de Japón, una subsidiaria de Sony Music Entertainment (Japón), ambas subsidiarias de Sony Group, con sede en Tokio.

Sony en 2017 había adquirido Funimation de animación de anime. Compró Crunchyroll en 2021 por $ 1.18 mil millones en efectivo de AT&T y al año siguiente doblé la marca Funimation y fusionó el contenido en Crunchyroll.

Lea el memo de Purini:

Equipo,

A medida que Anime Fandom continúa su increíble crecimiento y Crunchyroll continúa brindando un gran valor a los fanáticos, hemos analizado profundamente nuestra estructura organizativa para garantizar que pueda respaldar ese crecimiento y nuestras ambiciones ahora y en el futuro.

Como parte de este análisis y los cambios posteriores, algunos de nuestros colegas saldrán de la compañía, algunos ampliarán su alcance y a algunos se les asignará nuevos roles. Estos cambios son efectivos hoy para aquellos en los EE. UU., Y el proceso en otros países se administrará de acuerdo con las leyes y plazos de empleo locales. Estamos compartiendo esta información aquí, primero, por lo que todos los miembros del equipo la reciben al mismo tiempo, y apreciamos su paciencia durante este proceso sensible hoy.

Me gustaría compartir el contexto detrás de estos cambios.

A medida que miramos hacia los próximos tres a cinco años, creemos que el camino correcto es un nuevo modelo organizacional que admite aún más los equipos empoderados regionalmente para inclinarse aún más en el fandom de anime.

Al mismo tiempo, la ingeniería se beneficiará de los centros de excelencia que crean más alineación para provocar innovación y transformación de combustible. Estas nuevas ubicaciones se basarán en los Estados Unidos, India y México.

También estamos reevaluando cómo hacer que nuestros negocios de 360 fanáticos de los fanáticos sean más fuertes que nunca. Continúan siendo una fortaleza y un diferenciador en la industria, y cierta reimaginación en estas áreas es importante a medida que avanzamos. Nuestro compromiso con la experiencia de los fanáticos de 360 sigue siendo resuelto y sin cambios.

Esta decisión es la culminación de discusiones y planificación muy reflexivas con los líderes en toda la organización y no es una medida de reducción de costos o impulsada por el desempeño financiero. Existe una gran oportunidad por delante y estos cambios se tratan de establecer proactivamente la escala y el éxito.

Para aquellos que se van, sinceramente quiero agradecerle por su servicio y compromiso con nuestros fanáticos y nuestra marca. Has contribuido de manera significativa a nuestra misión y cultura, y lo apoyaremos de todas las formas en que podamos a través de esta transición.

Sé que esto es difícil y aprecio el espacio que dará por gracia, respeto y amabilidad el uno al otro. Nos reagruparemos como equipo al final del día y mañana por la mañana para hablar más sobre lo que esto significa y lo que viene después. Estoy seguro de que estamos bien preparados para el papel de Crunchyroll en servir a los fanáticos del anime en todo el mundo.

saludos,

Rahul