Reestreno de ‘Labyrinth’ en cines programado para enero con motivo del 40 aniversario

“Laberinto» regresa a la pantalla grande. El perdurable musical de fantasía de David Bowie y Jennifer Connelly, que presenta un ejército de títeres de Jim Henson’s Creature Shop, regresará a los cines con un relanzamiento del 40 aniversario de Entretenimiento de profundidad.

La remasterización 4K de “Labyrinth” se presentará en los cines de Norteamérica del 8 al 11 de enero. La reedición incluye un vídeo especial con imágenes de “Labyrinth Experience & Masked Ball”, un evento de cosplay en el Reino Unido que se llevó a cabo en octubre.

«La combinación mágica de Jim Henson, George Lucas, David Bowie, Jennifer Connelly y cientos de extraordinarias criaturas y marionetas de Jim Henson’s Creature Shop hicieron de ‘Labyrinth’ un clásico de fantasía emblemático, adorado por el público de Fathom Entertainment a lo largo de los años», dijo Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment, en un comunicado. “Nos sentimos honrados de traer esta epopeya de 1986 de regreso a los cines de la mano de Sony Pictures para su 40° aniversario en esta presentación especial y brindar una brillante noche de cine para audiencias de todas las edades”.

Estrenada en junio de 1986, “Labyrinth” vio al titiritero Jim Henson y al diseñador Brian Froud elaborando su secuela de la película de aventuras de 1982 “The Dark Crystal”, trabajando en un tono igualmente fantástico y más maduro. La película estaba protagonizada por Connelly como una joven adolescente encargada de rescatar a su hermano pequeño de Jareth, un espectacular Rey Goblin de pelo largo interpretado por Bowie. Fue el último largometraje dirigido por Henson. Aunque en su momento fue vista como una decepción de taquilla, recaudando 34 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de producción de 25 millones de dólares, “Labyrinth” ha disfrutado de una vibrante segunda vida como una de las favoritas entre los acólitos de Henson y Bowie.

Las entradas ya están a la venta para el lanzamiento del 40 aniversario de “Labyrinth” en los lugares participantes.