Reese Witherspoon en Big Little Lies Season 3: Gang ha vuelto a estar juntos

Reese Witherspoon confirmó que «Grandes mentiras«Season 3 es una oportunidad durante la aparición en» The Tonight Show «el jueves, diciéndole a Jimmy Fallon que está emocionada de» volver a poner a la pandilla juntos «.

«Podríamos estar trabajando en la temporada 3. Sí, quiero decir, lo están escribiendo», bromeó Witherspoon. «También es emocionante, solo reunir a la pandilla y hacer que todos comiencen a hablar de eso. Es muy divertido».

Se reveló más temprano el jueves que una tercera temporada de la exitosa serie de HBO fue Finalmente en procesoCon la cocreadora de «Sr. y Sra. Smith», Francesca Sloane a bordo para escribir el primer episodio de la temporada 3 y Ejecutive Produce. Junto a Witherspoon, «Big Little Lies» tiene un elenco de estrellas que incluye a Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern, Meryl Streep, Adam Scott, Alexander Skarsgård y más. Basado en la novela del mismo nombre de Liane Moriarty, sigue a cinco mujeres y sus hijos pequeños que se involucran en una investigación de homicidios. La temporada 2 del programa, que fue basada en el material original de Moriarty, emitió su final en julio de 2019.

Witherspoon agregó que ha sido «un minuto» desde que el elenco ha estado juntos y casi una década desde la primera temporada fue filmada. «Han pasado unos 10 años, ¿tal vez nueve años?» ella dijo. «Todos esos niños pequeños [who] estaban en segundo grado, todos son adolescentes ahora. Y al ser madre de un adolescente, son muchas pequeñas mentiras grandes «.

No está claro cómo la tercera temporada de «Big Little Lies» abordará la brecha de tiempo después de la temporada 2, pero una novela secuela de Moriarty saldrá el próximo año.

Mira la aparición completa de Witherspoon en «The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon» a continuación.