Reese Witherspoon dice que las películas cambiarán radicalmente para adaptarse a la Generación Z

Con inteligencia artificial que se avecina sobre múltiples industrias creativas, actriz Reese Witherspoon Cree que el cine cambiará drásticamente en el futuro cercano a medida que Hollywood se adapte a los nuevos hábitos de visualización.

En una entrevista reciente con The New York TimesWitherspoon habló sobre cómo la capacidad de atención de sus dos hijos para las películas difería de las de su generación. Ella dijo que esto apunta a donde se dirige Hollywood.

«Noté que mis hijos no iban al cine», dice Witherspoon. «Tenía hijos adolescentes. Fui al cine todos los viernes y sábados por la noche. Los niños no van al cine. Por lo general, la gente está viendo una película al año en los teatros con sus hijos. Tienes que ir a donde está la audiencia, no lamentar el hecho de que no aparezcan o tengan lo que yo llamo ‘Old-school -its’, lo cual es como, bueno, en mi día. Bueno, simplemente no funciona. a tres años. »

Después de que el entrevistador preguntó si el cambio cognitivo se debió al reciente aumento de la inteligencia artificial, Witherspoon estuvo de acuerdo, explicando cómo vio el reciente crecimiento de la tecnología. «Todo el mundo lo sabe. Solo tienes que entender cómo va a suceder. Porque todavía tenemos que colocar nuestra conciencia encima y usarlo como herramientas. De lo contrario, es solo un tren fugitivo».

Witherspoon también tocó la fundación de su última compañía, SonNNIE, que se centra en crear revistas digitales para mujeres jóvenes de la Generación Z. Witherspoon habló sobre ser un creador de la empresa y la economía cambiante de trabajar en entretenimiento. «Debes ser pragmático cuando tienes una empresa como la mía, porque el tiempo es tu mayor activo. No puedes perder el tiempo en las cosas que no puedes hacer».