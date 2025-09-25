Reese Witherspoon, Chris Pine para narrar desaparecido antes del Audiolibro

Reese Witherspoon y Chris pino Liderar el elenco de voz para la versión de audiolibro de «Gone Before Goodbye», la novela debut del ganador del Oscar que coescribió con la exitosa autora misteriosa Harlan Coben.

Witherspoon protagonizará Maggie McCabe, la principal protagonista de la novela, mientras Pine interpreta a su esposo Marc. El elenco de voz también incluye a Saskia Maarleveld, Peter Ganim, Suehyla El-Attar Young, Kiff Vandenheuvel y James Fouhey. El audiolibro de «Gone Before Goodbye» se publicará en el Reino Unido a través de Penguin Audio el 23 de octubre y en los Estados Unidos a través de Hachette Audio el 14 de octubre.

«Gone Before Goodbye» sigue a Maggie McCabe, una cirujana de combate del ejército altamente hábil que siempre ha vivido la vida al límite. «Al revés después de una devastadora serie de tragedias lleva a que su licencia médica sea revocada, Maggie ha perdido su propósito, pero no su nervio o su pasión. En su punto más bajo, es arrojada una línea de vida por un antiguo colega, un cirujano plástico de la élite cuya clientela anónima exige que el mejor dinero puede comprar, así como una discreción absoluta», se dice el libro Synopsis.

«A mitad de la vida en todo el mundo, secuestrada en el regazo de la tecnología de lujo y de vanguardia, uno de los hombres más misteriosos del mundo requiere asistencia médica no convencional. Desesperado, y uno de los pocos cirujanos en el mundo lo suficientemente hábil como para tomar este trabajo, Maggie entra en su reino de la opulación inespitable y hace que se convierta en su fin de acuerdo, pero cuando el paciente desaparece de repente, mientras que el hecho de que el paciente desaparezca, sin embargo, sea un reino de la opulación insuficible y se convierta en su fin de acuerdo. ella misma, o ella será la próxima que … se haya ido antes de adiós «.

Witherspoon dijo que traer «Gone Before Goodbye» «a la vida como un audiolibro realmente ha sido un trabajo de amor para mí. Estoy muy orgulloso de la grabación única que creamos, con cada detalle cuidadosamente cuidadosamente elegido para hacer que esta historia se sienta especial. No puedo esperar a que escuches el increíble elenco y que te vayan todos los giros y los giros. Espero que me encanten escuchar tanto como nos encantó hacerla». «.». «.».