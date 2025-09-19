Reese Witherspoon al no ser elegido en ‘Gone Girl’: David Fincher ‘tenía razón’

Reese Witherspoon abrió sobre salir del thriller 2014 «Niña fuera«Mientras la película estaba en desarrollo. En ese momento, Witherspoon había sido unido a Star en la adaptación como Amy Elliott Dunne, recibiendo la aprobación de la autora Gillian Flynn y pasando el proyecto a través de su compañía de producción, ahora llamada Hello Sunshine. Sin embargo, una vez directora David Fincher Vinió a bordo, decidió no elegirla en el papel.

«David me sentó, y esto no está en David, pero David dice: ‘Estás totalmente equivocado por esta parte, y no te estoy poniendo en eso'», dijo Reese, hablando en el episodio del miércoles del Podcast «The BrotalBuilders». «Tuve todas estas conversaciones con el escritor Gillian Flynn, y ella dijo: ‘No, realmente me gustaría que lo hicieras’. … Pero [Fincher] estaba como, ‘te equivocas’ «.

El difícil papel terminó yendo a Rosamund Pike, quien dirigió la oscura comedia romántica con Ben Affleck. El thriller demostró ser un gran avance para Pike, quien obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia para la película, obtuvo un asentimiento a la Mejor Actriz. La película también fue un éxito de taquilla; Con $ 369 millones en todo el mundo, se ubica como el lanzamiento más taquillero de la carrera de Fincher.

«Eso fue, en primer lugar, un cheque de ego para mí», recordó Witherspoon sobre su conversación con Fincher. «Fue como, ‘No, no estás bien para todo’. Y tenía razón.

Witherspoon terminó anotando una nominación a la Mejor Actriz Oscar ese mismo año de todos modos, liderando la película biográfica «Wild» de su futuro director de «Big Little Lies» Jean-Marc Vallée. Witherspoon produjo tanto «Wild» como «Gone Girl». Ahora, protagoniza la cuarta temporada de «The Morning Show», que debutó su estreno en Apple TV+ el miércoles.