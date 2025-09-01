Reemplazo de Maple Leafs Land Riellly en una idea comercial novedosa

El Toronto Maple Hojas Tenga una de las líneas azules más antiguas de la NHL. Cuatro de los seis primeros tienen más de 30. Brandon Carlo y Simon Benoit tienen entre 20 y 20 años, con el séptimo defensor potencial Henry Thrun de unos 20 años.

Mientras tanto, el arce Hojas Faltan perspectivas defensivas de alta gama que podrían hacer el equipo pronto. Ben Danford, de 19 años, es el mejor prospecto defensivo de Toronto, pero todavía está a un par de temporadas de distancia. Más allá de Danford, las cosas se vuelven un poco escasas. Noah Chadwick y William Villeneuve pueden entrar en la alineación en algún momento, pero no se proyecten como revestimientos azules de primer nivel.

Esa situación significa que los Maple Leafs necesitarán renovar su línea azul más temprano que tarde. Es por eso que los Leafs podrían apuntar a una estrella en ascenso en Nueva Jersey: Seamus Casey. Casey ha sido parte de la especulación en curso, ya que su camino hacia un rol de NHL a tiempo completo está bloqueado.

El Demonios Tener un núcleo defensivo sólido, con Luke Hughes probablemente convirtiéndose en el principal defensor del futuro del equipo. Como resultado, los demonios podrían estar dispuestos a mover al joven de 21 años en lugar de dejarlo languidecer en los menores.

Aquí hay un vistazo a cómo podría verse esta propuesta comercial:

Maple Leafs obtiene:

Seamus Casey, D

Los demonios obtienen:

Nick Robertson, F

Celección de segunda ronda 2027

El rendimiento de Casey puede parecer decepcionante. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que Casey es una ex selección de segunda ronda con los 14 juegos de experiencia en NHL. Como tal, el comercio de una segunda ronda por Casey parece acorde.

Incluyendo a Nick Robertson en el acuerdo le da a los Devils una pieza que podrían usar. Nueva Jersey podría usar más profundidad en las alas. Entonces, Robertson desempeña ese papel.

Casey podría ajustarse bien a la línea azul de Maple Leafs

Seamus Casey es un forro azul de tiro derecho con una considerable alza ofensiva. Registró cuatro goles y ocho puntos en 14 juegos la temporada pasada. Es un poco menor de tamaño con 5’10 «y 181 libras, pero, de nuevo, el papel de Casey no es como defensor de cierre.

Los Maple Leafs podrían encontrar una muy buena opción para Casey como Eventual reemplazo para Morgan Rielly. Como Casey es un disparo derecho, podría jugar bien con alguien como Simon Benoit en el tercer par, ya que se adapta a los cuatro primeros y entre los dos primeros.

Agregar Casey ahora sería un movimiento preventivo. Sería como pensar en varios avances por delante, especialmente si los Leafs se toman en serio el movimiento de Morgan Rielly en algún momento.

Toronto obtiene más flexibilidad con Casey

Incluso si los Maple Leafs no cambiaran a Morgan Rielly, el club podría obtener mucha flexibilidad al agregar Casey. El nativo de Miami finalmente podría deslizarse hacia el par superior, permitiendo al equipo mover a Rielly por la tabla de profundidad.

Además, la aparición de un defensor como Casey quitaría la presión a jugar a Rielly más de lo que el equipo debería.

En general, el comercio de Seamus Casey es un movimiento que los Leafs de Maple de Toronto deberían explorar. Si bien puede que no sea fácil alejarlo de los demonios, los demonios no tienen un lugar de alineación para él en este momento. Entonces, ese escenario podría abrir una vía para Toronto para hacer un movimiento orientado al futuro.