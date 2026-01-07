Reemplazando a Warren Buffett, el salario del nuevo jefe de Berkshire Hathaway alcanza los 418 mil millones de IDR

Jacarta – Greg Abel tomó oficialmente el testigo de liderazgo de Berkshire Hathaway del legendario inversor, Warren Buffett. A medida que la posición anterior de Abel en esta empresa multinacional ascendió, salario jefe Recientemente, un conglomerado gigante de Estados Unidos (EE.UU.) se ha convertido en el centro de atención.

Warren Buffett ha dado públicamente pleno apoyo a Abel como su sucesor. Buffett enfatizó que tiene más confianza en Abel para administrar su empresa que los asesores de inversiones o los líderes de las principales empresas de Estados Unidos.

«Este es un gran apoyo, pero lo hemos estado brindando durante mucho tiempo», dijo Buffett. CNBC Internacional el miércoles 7 de enero de 2026.

Abel fue nombrado nuevo jefe de Barkshire Hathway el 1 de enero de 2025. No es nuevo en esta empresa multinacional; anteriormente, Abel se desempeñó como vicepresidente de operaciones no relacionadas con seguros de la empresa.

En este puesto, Abel recibió un salario de 21 millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 351 mil millones (tipo de cambio estimado IDR 16.750 por dólar estadounidense). Este salario no incluye otras compensaciones de 288,9 millones de IDR.

En documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el martes 6 de enero de 2025, Berkshire Hathaway reveló que el salario anual en efectivo de Greg Abel había aumentado a 25 millones de dólares o el equivalente a 418 mil millones de IDR. Este aumento salarial ha sido efectivo desde que Abel se desempeñó oficialmente como Director Ejecutivo (CEO).

En comparación, se sabe que Buffett es muy conservador en lo que respecta a la compensación. En 2024, sólo recibirá un salario anual de 100.000 dólares anuales más otras compensaciones por valor de 305.111 dólares.

De modo que Buffett se embolsa anualmente 6,78 mil millones de IDR. Este valor es relativamente bajo en comparación con los líderes de las empresas más valiosas del mundo.