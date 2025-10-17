Reed Sheppard revela el impacto de Kevin Durant en su juego

El Cohetes de Houston Se espera que le den un papel importante al guardia de segundo año. Reed Sheppard esta próxima temporada. Los cohetes perdieron Fred Van Vleet a una lesión de rodilla que puso fin a la temporada, y necesitan que Sheppard crezca rápidamente y ascienda posiblemente al rol de armador titular.

Sheppard lució fenomenal en el último partido de pretemporada de Houston el 16 de octubre contra los Halcones de Atlanta. Terminó con 29 puntos, seis rebotes, seis asistencias, cuatro robos y tres bloqueos, acertando 12 de 22 tiros y cinco tiros de tres puntos.

En una entrevista posterior al juego en NBA TV “La Asociación” el producto de Kentucky reveló el impacto Kevin Durant ha tenido sobre él. Él idolatraba a Durant mientras crecía y su ética de trabajo era algo que Sheppard intentó emular.

«Sólo diría su ética de trabajo. Cuando entra al gimnasio y comienza a hacer ejercicio, puedes ver lo duro que trabaja. Va a toda velocidad cada vez que toca la pelota, así que lo más importante que he aprendido es lo duro que trabaja. Se nota que definitivamente lo ha beneficiado. Sabes lo que hace, sabes cómo juega. Así que verlo trabajar tan duro ha sido bueno para mí», dijo Sheppard.

Sheppard añadió que las pequeñas conversaciones y gestos de Durant durante la práctica y la pretemporada fueron enormes para su confianza. Necesitará todo el estilo si quiere prosperar como titular en la próxima campaña.

A Ime Udoka le gusta la confianza de Reed Sheppard

Durante el día de prensa de los Houston Rockets a finales de septiembre, al entrenador Ime Udoka le gustó lo que vio de Reed Sheppard en la Liga de Verano y los entrenamientos fuera de temporada. Udoka tenía la sensación de que Sheppard dará el salto en su segunda temporada gracias a su confianza.

«El trabajo que ha realizado. Has visto crecer la confianza a lo largo de la temporada. Ha tenido sus momentos. Has visto los juegos importantes cuando tuvo una oportunidad cuando muchos de los muchachos se sentaron. El talento está ahí… Muchas veces das ese salto entre el año uno y el año dos. El trabajo que ha demostrado en la temporada baja, ya ha dado un buen salto», dijo Udoka, a través de deportes ilustrados.

A pesar de que le gustó lo que vio de Sheppard, Udoka todavía estaba indeciso en ese momento sobre su armador titular. el uso Amén Thompson como armador en uno de sus cuatro partidos de pretemporada, lo que lo coloca en una alineación alta junto con Kevin Durant, Jabari Smith Jr., Steven Adams y Alperen Sengun.

Si bien Thompson es un armador capaz, en el mejor de los casos se le utiliza como lateral. Es atlético y puede crear oportunidades en ataque, pero su pan de cada día es la defensa. Sheppard, por otro lado, es más un jugador ofensivo y bastante bueno como defensor sin balón.

Reed Sheppard nombrado 1 de los 5 jugadores más importantes de esta temporada

Fred Katz de los Atléticos ejerció mucha presión sobre Reed Sheppard después de nombrarlo uno de los cinco jugadores más importantes de la NBA esta temporada. Katz atribuyó las posibilidades de los Houston Rockets de ganar un título a la rapidez con la que Sheppard puede afectar al equipo como titular.

«Mientras Sheppard sea su armador, sus esperanzas de título podrían depender de él tanto como de cualquier otra persona en la plantilla. Si tiene éxito, Houston es uno de los favoritos. Si fracasa, podría caer de la élite de la NBA», escribió Katz.

Además de Sheppard, Katz también presionó a De’Andre Hunter, Daniel Ayton, Terrence Shannon Jr. y Kevin Porter Jr.