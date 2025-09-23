Reed Hastings elogia la tarifa de visa H-1B H-1B de Trump, lo llama «gran solución"







El cofundador de Netflix, Reed Hastings, ha respaldado públicamente al presidente de los Estados Unidos Donald Trump’s Decisión reciente de imponer una tarifa de USD 100,000 a los empleadores que contratan trabajadores extranjeros bajo el programa de visa H-1B. Hastings, quien ha estado involucrado con las discusiones de políticas H-1B durante más de tres décadas, describió el movimiento como «una gran solución» en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

«He trabajado en la política H1-B durante 30 años. El impuesto USD de 100k por año de Trump es una gran solución», escribió Hastings. Explicó que la fuerte tarifa aseguraría que las visas H-1B se asignen exclusivamente a posiciones de alto valor. «Significará que H-1B se usa solo para trabajos de muy alto valor, lo que significará que no se necesita lotería y más certeza para esos trabajos», agregó.

He trabajado en la política H1-B durante 30 años. El impuesto de $ 100k por año de Trump es una gran solución. Significará que H1-B se usa solo para trabajos de muy alto valor, lo que significará que no se necesita lotería y más certeza para esos trabajos. – Reed Hastings (@reedhastings) 21 de septiembre de 2025

Los comentarios se produjeron a raíz de la proclamación presidencial de Trump titulada «Restricción en la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes», que presenta la tarifa de USD 100,000 para Aplicaciones de visa H-1B. La proclamación, a partir del 21 de septiembre, es parte de los esfuerzos de la administración para abordar lo que describe como un mal uso generalizado del programa H-1B, particularmente por las empresas de subcontratación de TI. Estas empresas han sido acusadas de desplazar a los trabajadores estadounidenses y suprimir los salarios mediante la contratación de mano de obra extranjera de bajo costo.

Según la administración, se ha socavado el objetivo original de la visa H-1B, atraer talento extranjero altamente calificado. La proclamación destaca los casos en los que los contrataciones H-1B de nivel de entrada de bajo salario han afectado negativamente a los graduados estadounidenses que ingresan a la fuerza laboral. Además, se han citado preocupaciones de seguridad nacional, señalando las investigaciones en curso sobre fraude de visas y lavado de dinero que involucran a empresas que dependen en gran medida del programa H-1B.

Según las nuevas reglas, los empleadores deben proporcionar prueba de pago de la tarifa de USD 100,000 al presentar peticiones H-1B. El Departamentos estadounidenses de seguridad estatal y nacional supervisará la aplicación. Hay exenciones limitadas disponibles para las solicitudes que se consideran de interés nacional.

Las reacciones de la industria al aumento de las tarifas siguen siendo mixtas, y algunos abogan por que racionalizará la asignación de visas para el talento superior, mientras que otras advierten que las compañías más pequeñas pueden tener dificultades para absorber el costo adicional. Sin embargo, el apoyo de Hastings subraya una perspectiva creciente entre los líderes tecnológicos de que el programa H-1B debería priorizar trabajos de alto valor y altamente especializados sobre la contratación basada en el volumen.









