Reed Birney protagonizada por el thriller satírico ‘Outrage’

Reed Birney Protagonizará «Outragio», un thriller satírico que marcará el debut como director de Robin Rose Singer. El elenco también incluye a Elizabeth Masucci («Millers in matrimonio») y John Kroft («Maestro»).
Birney interpreta a un experto político descarado llamado Jake Gadling, quien se despierta secuestrado después de una noche en la ciudad. Después de décadas de provocar a la nación, Jake debe descifrar cuál de sus enemigos o fanáticos quiere matarlo, antes de terminar el trabajo.
Birney ha ganado numerosos premios y nominaciones por obras de juego dentro y fuera de Broadway, incluidos «The Humans», «Casa Valentina» y «Hombre de Nebraska». En la televisión, se le puede ver en «American Horror Story», «Poker Face», «Sucession» y «The Handmaid’s Tale». Es conocido por su actuación como vicepresidente Donald Blythe en «House of Cards». En el cine, Birney recibió nominaciones a Gotham y Independent Spirit Award por su actuación en «Mass» y también apareció en «The Menu» con Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes. Luego será visto en el segundo capítulo de «Horizon: An American Saga» de Kevin Costner y protagoniza el provocativo indie «Película azul. »
El trabajo anterior de Singer se ha proyectado en Tribeca y Tiff Next Wave. Ella ha dirigido varios pantalones cortos, incluyendo «Home Sweet Home», «Sr. Richardson» y «Interferencia».
Katie Maguire y Ellyn Vander Wyden produjeron la película de un guión de Marc Weinberg y Victoria Fraser. Adam Kersh ejecutivo de Fusion Entertainment produce «indignación» junto a Birney, Weinberg y Fraser.
Birney es representado por Paradigm y Suskin/Karshan Management. Singer es representado por World Builder Entertainment y Yorn/Levine.