Reducción de las tasas de retraso del crecimiento: Kalimantan Oriental premia el premio del Ministerio de Salud

Jacarta – El Ministerio de Salud realizó Reunión de Coordinación Nacional para la Aceleración del Declive Retraso del crecimientoademás de dar otorgar a regiones que han logrado reducir el retraso del crecimiento. Esto coincide con el Día Nacional de la Salud, que se celebra el 12 de noviembre de 2025.

A esta Reunión de Coordinación Nacional asistió el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. Gibran enfatizó la importancia del trabajo colaborativo entre los gobiernos central y regional para lograr el objetivo de reducir la tasa nacional de retraso en el crecimiento al 14,2 por ciento para 2029.

«La clave es la sinergia entre el centro y las regiones», afirmó Gibran.

En 2025, la provincia Kalimantan Oriental quien logró recibir premios a la Provincia con la Mejor Reducción de la Prevalencia del Retraso del Crecimiento y la Provincia con la Prevalencia del Retraso del Crecimiento Más Baja.

El Gobernador de Kalimantan Oriental, Rudy Mas’ud, recibió este premio directamente de manos del Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, en su oficina. Ministerio de SaludÁrea de Kuningan, miércoles 12 de noviembre de 2025.

Rudy está contento de que la tasa de retraso del crecimiento en su zona esté ahora bajo control y sea inferior a la media nacional. Prometió seguir garantizando que la tasa de retraso del crecimiento en Kalimantan Oriental se mantenga por debajo del promedio.

«El evento de hoy trata sobre la reducción del retraso del crecimiento a nivel nacional. El vicepresidente dijo que la reducción del retraso del crecimiento este año ha sido buena. Todos los distritos, ciudades y provincias trabajarán mano a mano con el gobierno central. MBG realmente brinda apoyo para reducir el retraso del crecimiento, así como el posyandu-posyandu», dijo Rudy.

«Recibimos este premio del Ministerio de Salud porque podemos prevenir el retraso del crecimiento, tanto el mejor como el más bajo», dijo Rudy en el edificio del Ministerio de Salud.

Aunque ganó el premio, Rudy no quería quedar satisfecho rápidamente. Continuará fortaleciéndose para que Kalimantan Oriental pueda tener éxito en el retraso del crecimiento en los próximos años.

«Existe la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial y la coherencia de los programas de intervención nutricional en cada región. Por supuesto, con MBG y Posyandu estarán empoderados. Esto incluye brindar educación sobre el hecho de que se puede prevenir el matrimonio precoz y que las mujeres jóvenes reciban hierro para producir generaciones saludables», afirmó.