Redam Inflación en septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) a través del diputado de estadísticas de producción, informó M. Habibullah, sobre Septiembre de 2025 Experiencias de productos básicos de arroz deflación 0.13 por ciento de alias mensuales mensuales (MTM), y contribuye a una deflación del 0.01 por ciento.

Leer también: Incluso 25 meses seguidos, la inflación de joyas de oro 4.70 por ciento en septiembre de 2025



Reconoció que el fenómeno de la deflación en los productos de arroz en septiembre de 2025 no era tan habitual, y se convirtió en el segundo ocurrido en 2025 después de abril pasado.

«Entonces, cuando se ve históricamente, cada septiembre desde 2021-2024, en general, las experiencias de arroz inflación«Habibullah dijo en la conferencia de prensa de noticias oficial de estadísticas, miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: Palm Oil to RI Jacky Jewelry en enero-agosto 2025





M. Habibullah, diputado de estadísticas de producción de BPS

«Pero en septiembre de 2025 realmente experimentó la deflación», dijo Habibullah.

Leer también: El motor del barco hace que las importaciones suban en enero-agosto un 2.05 por ciento, verifique los detalles



Por lo tanto, Habibullah confirmó que precio de arroz ha disminuido en comparación con el mes anterior. De hecho, dijo que el arroz se había convertido en uno de los productos que tenían la tasa de inflación en septiembre de 2025.

«El producto de arroz es uno de los amortiguadores de inflación en septiembre de 2025», dijo Habibullah.

Explicó que se registró el precio promedio del arroz a la tasa de fresado en septiembre de 2025. abajo 0.62 por ciento (MTM).

Cuando se ve en términos de la calidad del arroz a la tasa de molienda, se informa que el arroz premium ha caído un 0,72 por ciento y el arroz mediano cae 0,54 por ciento.

«A el nivel mayorista hay una deflación del 0.02 por ciento de manera mensual, pero hay un 5.54 por ciento de inflación en el año tras año (interanual). Mientras que a nivel minorista hay una deflación del 0.13 por ciento, pero hay un 4.06 por ciento de inflación en el año», dijo.