Redadas del Departamento de Emergencias en Jharkhand, Bengala Occidental, contra la mafia del carbón







El Dirección de Ejecución El viernes llevó a cabo una mega operación de búsqueda en Jharkhand y Bengala Occidental como parte de una investigación de lavado de dinero contra la mafia del carbón en los dos estados vecinos, dijeron funcionarios.

Más de 40 locales están siendo cubiertos en las redadas que se iniciaron alrededor de las 6 de la mañana y en las que participaron casi 100 funcionarios y personal de la agencia federal de investigación.

Los equipos de las fuerzas de seguridad centrales proporcionaron seguridad a los equipos del Departamento de Emergencias, que registraron residencias y oficinas además del peaje. casetas de recogida y revisar publicaciones.

La acción se lleva a cabo bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), dijeron los funcionarios.

Los equipos de urgencias también incautado algo de dinero en efectivo y joyas de oro de algunos lugares.

En Jharkhand, la agencia está cubriendo unos 18 lugares como parte de la investigación relacionada con el robo y el contrabando de carbón.

Según las fuentes, se están cubriendo las ubicaciones de entidades llamadas Anil Goyal, Sanjay Udhyog, LB Singh y Amar Mandal.

La escala colectiva del caso implica un hurto y hurto «significativos» de carbón, lo que dio lugar a una enorme pérdida financiera al gobierno por valor de cientos de millones de rupias, dijeron los funcionarios.

En Bengala Occidental, unas 24 instalaciones en los distritos de Durgapur, Purulia, Howrah y Calcuta están siendo cubiertas como parte de una investigación sobre supuesta minería, transporte y almacenamiento ilegal de carbón, dijeron.

Las personas cuyo instalaciones Los funcionarios que están siendo cubiertos incluyen a Narendra Kharka, Yudhistar Ghosh, Krishna Murari Kayal, Chinmayi Mondal, Rajkoshore Yadav y otros, dijeron los funcionarios.

