Redadas del Departamento de Emergencias contra la Universidad Al Falah y personas vinculadas al caso de explosión en Delhi







El martes, la Dirección de Ejecución llevó a cabo registros simultáneos en Delhi-NCR contra los administradores y promotores de la Universidad Al Falah de Faridabad, el centro universitario central del Caso de explosión del Fuerte Rojo de Delhidijeron los funcionarios, informó la agencia de noticias PTI.

Múltiples equipos de la agencia federal de investigación allanaron al menos 25 instalaciones del fideicomiso Al Falah y del establecimiento universitario desde las 5:15 am, dijeron.

Los equipos de la agencia allanaron una oficina en el área de Okhla en Delhi con un cordón de seguridad proporcionado por la policía y las fuerzas paramilitares.

Quince personas murieron en la explosión que tuvo lugar el 10 de noviembre cerca del emblemático monumento de Delhi y el papel de varios médicos vinculados a la Universidad y en Cachemira está bajo el escrutinio de las agencias de investigación antiterroristas.

«La operación forma parte de una investigación en curso sobre irregularidades financieras, uso de empresas fantasma, entidades de alojamiento y lavado de dinero. El papel de Al-Falah Trust y entidades relacionadas está bajo investigación», dijo un funcionario del ED, informó PTI.

El funcionario dijo que el personal «clave» que supervisa las finanzas y la administración del fideicomiso y de la Universidad también ha sido cubierto en las redadas.

La agencia ha tenido conocimiento de los primeros informes informativos presentados por la NIA y el policía de delhi en el caso de la explosión del Fuerte Rojo de Delhi. Hasta ahora, la NIA ha arrestado a dos personas, presuntamente colaboradoras cercanas del «terrorista suicida» Dr. Umar Nabi, informó PTI.

Según los funcionarios, al menos nueve empresas fantasma (ficticias) vinculadas al grupo, todas registradas en una sola dirección, están bajo examen del ED.

Los hallazgos preliminares apuntan a múltiples indicadores de «riesgo» consistentes con el comportamiento de la empresa fantasma, como la ausencia de presencia física o un consumo significativo de servicios públicos en los lugares de negocios declarados y un número de teléfono móvil y correo electrónico comunes entre varias empresas y cuentas.

El investigadores del servicio de urgencias También han encontrado que la ausencia de presentaciones de EPFO/ESIC es inconsistente con la escala de operaciones reportada y la superposición de directores/signatarios y senderos KYC débiles entre entidades.

En el equipo universitario se han detectado casos de desembolso de salario mínimo a través de canales bancarios y ausencia de registros de recursos humanos (recursos humanos) como parte de patrones de incorporación sincronizados y coordenadas de contacto comunes entre empresas, dijeron los funcionarios.

Además, se han observado discrepancias prima facie en reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de UGC y NAAC que indican un supuesto incumplimiento de las normas establecidas para las instituciones educativas, dijeron los funcionarios.

El equipo universitario Al Falah está ubicado en el área de Dhouj de Haryana. distrito de faridabady es una facultad de medicina-hospital.

(Con aportes de PTI)





Fuente