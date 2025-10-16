Redadas de la Dirección de Ejecución en el caso de exportación «ilegal» de mineral de hierro del puerto de Belekeri







El Dirección de Ejecución (ED) realizó el jueves búsquedas en múltiples ubicaciones en Karnataka y Haryana como parte de una investigación de lavado de dinero sobre la supuesta exportación ilegal de mineral de hierro a través del puerto de Belekeri en el estado sureño.

Fuentes oficiales dijeron que al menos 20 locales en Bengaluru y Hospet (distrito de Vijayanagara), además de algunos en Gurugram de Haryana, fueron allanados en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA).

La investigación de lavado de dinero surge de un conjunto de FIR y hojas de cargos presentadas por la CBI en este caso después de la Corte Suprema le ordenó (CBI) que investigara casos de exportación «ilegal» de mineral de hierro desde el puerto de Belekeri, dijeron.

Los cubiertos en las búsquedas de ED incluyen empresas y personas clave de gestión de MSPL Ltd. (Baldota Group), Greentex Mining Industries Ltd., Srinivasa Minerals Trading Co., Arshad Exports, SVM Nett Project Solutions Pvt. Limitado. Ltd. y Alphine Minmetals India Pvt. Limitado. Limitado.

No se pudo contactar a los buscados de inmediato para obtener comentarios sobre la acción del Departamento de Educación en su contra.

Se alega que los acusados ​​excavaron, compraron, vendieron y transportaron ilegalmente mineral de hierro sin pagar los impuestos y regalías correspondientes, dijeron las fuentes.

«Esto provocó enormes pérdidas al erario estatal y un inmenso daño al medio ambiente», afirmó una fuente del ED.

En un caso relacionado con este puerto, la agencia había detenido en septiembre al diputado MLA Satish Krishna Sail en el marco de una investigación de blanqueo de dinero relacionada con el transporte «ilegal» de mineral de hierro desde Bellary a Belekeri.

