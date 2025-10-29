Redada en Río de Janeiro deja 64 muertos en gran represión contra el crimen organizado







Al menos 64 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, murieron en una operación de seguridad a gran escala contra el crimen organizado en Río de Janeiro el martes (hora local), informó CNN, citando a funcionarios.

Las autoridades dijeron que la redada tenía como objetivo «combatir la expansión territorial» del grupo criminal Comando Vermelho (Comando Rojo).

Según el gobierno del estado de Río, la operación había sido planificada desde hacía más de un año y en ella participaron más de 2.500 policías militares y civiles. Las fuerzas ingresaron a varios vecindarios controlados por la pandilla en lo que los funcionarios describieron como una de las mayores campañas contra el crimen de los últimos años.

Al menos 81 personas fueron arrestadas y funcionarios de seguridad dijeron que el número de víctimas podría aumentar a medida que continúe la operación. Las autoridades también informaron de la incautación de al menos 42 rifles durante la represión, informó CNN.

El gobierno estatal dijo que los pandilleros supuestamente utilizaron drones para atacar a la policía en represalia. «Los delincuentes utilizaron drones para atacar a agentes de policía en el Complejo Penha», dijo X, compartiendo imágenes que parecían mostrar un dron disparando proyectiles. A pesar de los ataques, los funcionarios agregaron que las fuerzas de seguridad «siguen firmes en la lucha contra el crimen».

El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, dijo en una publicación: «Esta es la magnitud del desafío que enfrentamos», antes de utilizar un término popular entre los líderes duros contra el crimen en Estados Unidos y América Latina. «Ya no es un delito común; es narcoterrorismo«.

Comando Vermelho, fundado durante la dictadura militar de Brasil en la década de 1970, es la organización criminal más antigua e influyente del país. Originalmente formado como un grupo de prisioneros de izquierda, desde entonces se ha convertido en un sindicato transnacional involucrado en el tráfico de drogas y la extorsión, que a menudo choca con fuerzas de seguridad y fuerzas de seguridad rivales.

