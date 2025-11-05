Redada en Kampung Bahari, ¡los oficiales de BNN se resistieron a usar arcos y flechas! En total 18 personas arrestadas

Jacarta – Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) RI lo hizo operación a gran escala en zonas propensas a los narcóticos Pueblo MarítimoTanjung Priok, norte de Yakarta, miércoles 5 de noviembre de 2025 por la tarde.

Lea también: Un viejo rencor por la metanfetamina termina en muerte; un hombre en Jatinegara muere después de que le cortaran el cuello



En esta operación integrada respaldada por la Unidad de Brigada Móvil de la Policía Metro Jaya, los agentes arrestaron a 18 sospechosos y confiscaron varios tipos de narcóticos listos para su distribución. El director de aplicación de la ley y persecución de BNN, general de brigada de policía Roy Hadi Siahaan, dijo que esta operación conjunta era parte de los esfuerzos para restaurar las zonas propensas a los narcóticos en la capital.

«Esta operación involucró a BNN RI, BNN DKI provincia de Yakarta, BNN North Yakarta City, así como a una compañía de personal de Brimob. En total, se desplegaron más de 160 oficiales», dijo, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Lea también: Red de drogas entre islas bajo la apariencia de vapeo desmantelada por BNN



Roy dijo que durante la redada, los agentes encontraron resistencia por parte de una red de narcotraficantes locales. Los perpetradores intentaron tender una emboscada a los agentes con arcos y flechas, arrojando piedras, fuegos artificiales e incluso armas cortantes.

«Sin embargo, la situación fue controlada. El equipo en el campo pudo repeler a los perpetradores y garantizar la seguridad de la operación», dijo Roy.

Lea también: Acusado de vender shabu en el centro de detención, el fiscal revela cómo actuó Ammar Zoni Cs



En esta operación, BNN logró confiscar una gran cantidad de pruebas de narcóticos, empezando por sabúmarihuana, hasta el éxtasis. Los objetos fueron encontrados en varios puntos de la redada, incluida la zona del ferrocarril y la pensión.

En total se encontraba metanfetamina con un peso de más de 120 gramos, incluidos paquetes listos para su distribución, marihuana con un peso de 38,84 gramos y éxtasis con un total de 52 pastillas de diversas marcas. Luego hubo decenas de dispositivos de succión (bongs), básculas digitales, pajitas y más de 7 millones de IDR en efectivo. Además, en el lugar denominado «puesto de ferrocarril», los agentes encontraron cuatro puntos de envasado y distribución de metanfetamina cristalina que se sospechaba que estaban controlados por una red local.

Además, un total de 18 sospechosos fueron arrestados en varios lugares, entre ellos una persona en la zona ferroviaria y otras 17 en una pensión en Kampung Bahari. De manos del primer sospechoso, M. Feri Andriyansah, los agentes confiscaron un dispositivo de succión, un cajero automático, un teléfono móvil y una motocicleta Honda Scoopy.

«Hemos asegurado a todos los sospechosos y las pruebas en la oficina de BNN de la ciudad del norte de Yakarta para un examen más detenido», dijo Roy.

Según él, operaciones de este tipo se seguirán realizando periódicamente en zonas que todavía son zonas rojas para el tráfico de drogas en Yakarta y sus alrededores.