Redada del I-PAC: ED traslada el tribunal y exige que la CBI investigue a Mamata Banerjee







ED el viernes se ha acercado al Tribunal Superior de Calcutabuscando una investigación del CBI contra la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, por su supuesta interferencia durante la redada en la consultora I-PAC.

La Dirección de Ejecución (ED), mientras se acercaba al Tribunal Superior, alegó que el Ministro Principal de Bengala Occidental, con la ayuda de la policía, se llevó documentos incriminatorios bajo custodia de la agencia durante una redada en la casa del director del I-PAC, Pratik Jain.

En una petición ante el tribunal, la agencia de investigación federal también alegó que el CM, un funcionario constitucional, interfirió ilegalmente y obstruyó una operación de búsqueda legal realizada bajo la PMLA en la residencia del director de la firma de consultoría política en un caso de lavado de dinero vinculado a una supuesta estafa de robo de carbón, informó PTI.

Como informó la agencia de noticias PTI, la petición judicial afirma que estas acciones del Ministro Principal de Bengala Occidental condujeron a una «toma completa» de su operación de búsqueda por parte de la «maquinaria estatal».

ED afirma que Mamata Banerjee eliminó pruebas clave durante la redada

La Dirección de Ejecución alegó además que durante los procedimientos de registro legal, «dispositivos digitales, medios de almacenamiento electrónico y documentos incriminatorios clave fueron sustraídos por la fuerza, incautados, ocultados y robados de la custodia legal de DE oficiales por el Honorable Ministro Principal con la ayuda de la policía estatal».

Más temprano el jueves, el Ministro Principal de Bengala Occidental llegó inesperadamente a la oficina del I-PAC, que brinda asesoramiento político al partido gobernante.

La agencia de investigación federal afirmó además que hubo participación «directa» del más alto ejecutivo político y abuso de poder policial durante la redada para alterar las pruebas. La Dirección de Ejecución (ED) exigió además una investigación del CBI sobre el asunto.

El Departamento de Emergencia exige una investigación de CBI

La Dirección de Ejecución ha instado además al Tribunal Superior de Calcuta a «ordenar a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) que registre los FIR e investigue todo el incidente, incluido el papel de los actuales encuestados como los primer ministroagentes de policía y todas las personas que actúan de forma concertada», según informó la agencia de noticias PTI.

La agencia añadió que era esencial una investigación por parte de la CBI, ya que tanto el Tribunal Superior de Calcuta como el Tribunal Supremo han sostenido sistemáticamente que cuando los «altos y poderosos» del estado están involucrados en la comisión de reconocible delitos, la investigación debería transferirse al CBI.

El ED también buscó «la incautación inmediata, el sellado, la preservación forense y la restauración a la custodia legal del ED» de todos los dispositivos digitales, registros electrónicos, medios de almacenamiento y documentos «ilegal y por la fuerza» que fueron sustraídos de las instalaciones de búsqueda.

El Tribunal Superior de Calcuta escuchará la petición la próxima semana

El ED llevó a cabo una búsqueda en la oficina de I-PAC en Salt Lake y en la residencia de Jain en Kolkata el jueves como parte de su investigación sobre el presunto caso de lavado de dinero relacionado con la estafa del carbón. También fueron allanadas algunas otras localidades del estado y de Delhi.

La petición de la agencia central decía que durante las operaciones de búsqueda, el comisionado de policía de Kolkata, Manoj Verma, llegó y los agentes del Departamento de Emergencias le estaban informando sobre los procedimientos de búsqueda en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) cuando el CM entró en las instalaciones.

La ministra principal, Mamata Banerjee, entró por la fuerza en el local.

Afirmó que el Primer Ministro entró en el local a pesar de una «solicitud categórica hecha (por funcionarios del DE) no interferir con los procedimientos de búsqueda en curso bajo PMLA».

La agencia también dijo: «Sin embargo, violando toda la ley y el orden, Mamata Banerjee, con la ayuda del personal policial, tomó posesión por la fuerza de todos los dispositivos digitales junto con documentos incriminatorios clave en posesión del autorizado oficial y abandonó las instalaciones alrededor de las 12:15 p.m.», según PTI.

(Con aportes de PTI)





