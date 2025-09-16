Red Wings Trade Pitch agrega 65 puntos

El Detroit Red Wings Entró la temporada pasada con la esperanza de que tomaran el siguiente paso. Sin embargo, eso no ocurrió, ya que terminaron la temporada 2024-25 con un récord de 39-38-5. Con esto, extendieron su sequía de playoffs a nueve años.

Después de perderse los playoffs nuevamente en 2024-25, los Red Wings tuvieron una temporada fuera de temporada bastante agitada. Notablemente adquirieron el tres veces portero All-Star John Gibson del Patos de anaheim. También estaban ocupados en la agencia libre, firmando a Mason Appleton, James Van Riemsdyk, Travis Hamonic y Jacob Bernard-Docker. Por lo tanto, lucen una lista de aspecto diferente al 2025-26.

Sin embargo, al mirar el grupo actual de los Red Wings, está claro que todavía podrían usar otro extremo de los seis primeros. Debido a esto, un jugador a quien los Red Wings deberían considerar seriamente hacer un gran impulso es Pittsburgh Penguins delantero Bryan Rust.

Deportes pesados tiene una nueva propuesta comercial que haría que los Red Wings adquieran óxido de los Pingüinos en un gran chapuzón.

Red Wings adquiere:

Los pingüinos adquieren:

2026 Pick de primera ronda (Top 15 protegido)

Michael Rasmussen

Amadeus Lombardi

Bryan Rust entre los principales candidatos comerciales de la NHL

Con los pingüinos en medio de una reconstrucción, Rust ha sido un nombre muy popular en la fábrica de rumores este verano. No hay duda de que a muchos equipos de la NHL les encantaría adquirir óxido de los pingüinos. El extremo de 32 años acaba de tener una muy buena temporada con Pittsburgh en 2024-25, estableciendo nuevos máximos de carrera con 31 goles y 65 puntos en 71 juegos. Con números como estos, sería una gran adición a los seis primeros de los Red Wings si se adquiere.

Debido a los rumores que rodean a Rust esta temporada baja, consiguió el puesto número 5 en el cuarto período Lista de vigilancia comercial de 2025 de verano.

«Rust le quedan tres años en su contrato y su cláusula completa sin movimiento expiró a fines del 30 de junio, dejándolo sin ninguna protección sin comercio», informó el cuarto período. «Ya hay mucho interés y con Pittsburgh en modo de venta, podría ser recibido, pero comandará un paquete alto si los pingüinos se separan con él».

Con Rust a que le queden varios años en su trato y siendo un extremo probado de los seis primeros, sería una gran recogida para un club de Red Wings que busca dar el siguiente paso. Tampoco hace daño que sea un dos veces ganador de la Copa Stanley.

Por qué las alas rojas podrían aterrizar con esta oferta comercial

Con óxido Tener un gran contratoLos Red Wings tendrían que ofrecer mucho para conseguirlo. Como resultado, su selección de primera ronda de 2026, Michael Rasmussen, y Amadeus Lombardi podrían hacer este acuerdo.

Con la reconstrucción de los Pingüinos, buscan mejorar su grupo de prospectos, debido a esto, cualquier posible comercio de óxido probablemente necesitaría incluir una selección de primera ronda.

Con Rasmussen, los Penguins estarían aterrizando un sólido delantero de tercera línea que mata las penalizaciones y está en su mejor momento a los 26 años. En 77 juegos la temporada pasada para Detroit, registró 11 goles, 21 puntos y 141 hits.

En cuanto a Lombardi, los Pingüinos traerían una perspectiva prometedora y hábil. El centro de 5 pies 11 pulgadas registró 19 goles y 40 puntos en 44 juegos AHL con los Griffins de Grand Rapids el año pasado. Con números como estos, el jugador de 22 años ciertamente podría llamar la atención de Pittsburgh.