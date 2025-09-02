Red Wings Top 3 candidatos comerciales en 2025-26

El Red de Detroit Alas son optimistas de que 2025-26 marcará el final de la sequía de playoffs de casi una década del equipo. Una temporada completa del entrenador Todd McLellan y un nuevo portero inicial podrían marcar la diferencia entre otra temporada perdida y el regreso a la disputa de playoffs.

Sin embargo, la lista de los Red Wings no es un trato hecho. Podría haber margen de mejora como GM Steve Yzerman Busca ajustar las piezas que McLellan puede desplegarse para ayudar al club a competir con los grandes jugadores en la División del Atlántico.

Entonces, surgen tres nombres como los tres principales candidatos comerciales para la temporada 2025-26.

Top 3 candidatos al comercio de Red Wings en 2025-26

JT Compher

JT Compher ha sido algo decepcionante durante su mandato con las alas rojas. Si bien es un delantero de seis miembros útiles, Detroit podría estar buscando salir de debajo de su golpe de gorra.

Además, el club podría estar más inclinado a darle a un jugador más joven la oportunidad de ganar un lugar de alineación regular en lugar de Compher.

Mover al joven de 30 años no será fácil. Tiene una cláusula sin comercio de 10 equipos. Su golpe de límite de $ 5.1 millones también es algo que se interpone en el camino. Pero un equipo lo suficientemente desesperado por un delantero podría estar dispuesto a apretar el gatillo.

Le queda un año más en su contrato después de esta temporada. Por lo tanto, podría haber equipos susceptibles de adquirir al ex campeón de la Copa Stanley.

Cam Talbot

Como Compher, Cam Talbot Podría ser parte de un acuerdo con un club que busca reforzar su profundidad. El portero veterano podría estar en los radares de algunos clubes, especialmente cuando se busca un netminder confiable en tándem.

También vale la pena señalar que los Red Wings estarán ansiosos por darle un buen aspecto a Prospect Sebastian Cossa esta temporada. Si ese es el caso, las alas podrían intercambiar Talbot para darle a Cossa un lugar para compartir la carga con John Gibson.

Justin Holl

Justin Holl probablemente ha sido exprimido del grupo de defensa superior de los Red Wings. Enfrentamiento diario No proyecta Holl para hacer la alineación. Como tal, Detroit buscará pasar de Holl y este golpe de límite de $ 3.4 millones.

Sin embargo, eso podría no ser tan fácil. El mercado de Holl parece seco. Entonces, los Red Wings pueden tener que regalarlo de la misma manera que lo hicieron con Vladimir Tarasenko. Ese movimiento podría llegar a buen término a medida que aumenten las lesiones a lo largo de la temporada.

Red Wings no soportará Pat esta temporada

El GM Steve Yzerman ya ha demostrado que no tiene miedo de ser agresivo en el mercado comercial. Aterrizó a Gibson a un precio razonable en el Draft de la NHL 2025. Como tal, los fanáticos no deberían sorprenderse al ver a Yzerman intentar hacer otro gran movimiento.

El mayor obstáculo podría ser que el club salga a la puerta. Un comienzo lento podría precipitar los movimientos de Yzerman, obligando al club a hacer cambios antes de que la temporada se salga de control. Con una gran cantidad de jóvenes talentos que surgen en la tubería, los Red Wings podrían ser más susceptibles de sus pérdidas con algunos veteranos de alto precio ahora.