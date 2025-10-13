Red Wings pierde al delantero estrella en victoria sobre Maple Leafs

El rojo de Detroit Alas logró una impresionante victoria por 3-2 el lunes por la tarde contra el Hojas de arce de Toronto en el Scotiabank Arena.

Mason Appleton anotó con menos de un minuto para el final en el tercer período para llevar a los Red Wings a superar a los Leafs. Pero Appleton nunca habría marcado ese gol si el extremo estrella Lucas Raymond no hubiera abandonado el partido en el segundo tiempo.

ACTUALIZACIÓN: Lucas Raymond (lesión en la parte superior del cuerpo) no regresará al juego de hoy. – Alas rojas de Detroit (@DetroitRedWings) 13 de octubre de 2025

Raymond recibió un golpe a lo largo de las tablas del blueliner Chris Tanev de Maple Leafs durante el segundo período. Raymond estaba visiblemente dolorido. No volvió al juego.

He aquí un vistazo al éxito:

A partir de ahora, la palabra es que raimon sufrió una lesión en la parte superior del cuerpo. No hay más información sobre la naturaleza del año o cuánto tiempo podría estar fuera.

Los fanáticos de Red Wings esperan que no sea nada grave y Raymond se fue por precaución. Si Raymond sufrió una lesión grave, perderlo podría ser un duro golpe para la ofensiva de los Red Wings.

La temporada pasada, el jugador de 23 años anotó 27 goles y añadió 53 asistencias para 80 puntos en los 82 partidos. Ha jugado la lista completa de 82 partidos en tres de sus cuatro temporadas completas con los Red Wings. Jugó 74 en la 2022-23.

La durabilidad de Raymond ha sido un testimonio de su tenacidad y fuerza. Los Red Wings han tenido un buen comienzo, arrasando en un set consecutivo con los Maple Leafs para mejorar a 2-1-0 en la temporada.

Appleton dio un paso al frente para Red Wings en ausencia de Raymond

Mason Appletonquien se unió a los Red Wings la pasada temporada baja después de jugar para los Winnipeg Jets, dio un paso al frente en ausencia de Raymond.

El entrenador Todd McLellan puso a Appleton en la unidad superior con el capitán Dylan Larkin y el novato Emmitt Finnie. Appleton recompensó la fe de McLellan anotando el gol de la victoria.

En el futuro, queda por ver si McLellan se quedará con Appleton en esa línea superior. Otro candidato podría ser el veterano James van Riemsdyk. Van Riemsdyk estaba destinado a la primera línea cuando firmó un contrato de un año con Detroit este verano.

La prematura lesión de Raymond abre la puerta para que van Riemsdyk asuma ese papel. La aparición de Emmitt Finnie proporciona estabilidad en esa línea superior. Pero dada la actuación de Appleton el lunes por la tarde, es posible que McLellan simplemente se quede con Appleton.

Podría ser uno de esos casos en los que “no se arregla algo que no está roto”.

Detroit enfrentará una dura prueba sin Raymond

Los próximos tres juegos de los Detroit Red Wings cuentan con los Florida Panthers, Tampa Bay Lightning y Edmonton Oilers. Se trata de una dura racha de tres partidos que pondrá a prueba la determinación de los Red Wings.

Esa prueba podría volverse aún más difícil sin Raymond en la alineación. En este punto, no se sabe si Raymond se perderá en algún momento. Pero si lo hace, los Red Wings necesitarán recuperarse y aprovechar sus fortalezas contra tres contendientes legítimos de la Copa Stanley.

Los Wings saltarán al hielo el próximo miércoles en casa, cuando reciban a los Florida Panthers, campeones de la Copa Stanley, en el Little Caesars Arena.