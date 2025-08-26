Red Wings necesita ‘saltar la línea’ e intercambiar con Connor

El Detroit Red Wings Tenga una clara necesidad de un delantero entre los seis primeros, y los Red Wings deben buscar adquirir una estrella de la ciudad.

NHL Insider y analista Max Bultman de The Athletic insta a las alas rojas a hacer un movimiento audaz para adquirir Kyle Connor del Jets de Winnipeg. Connor es de Michigan y está entrando en el último año de su acuerdo de siete años y $ 49.9 millones.

Dado que Connor no está firmado, los Jets podrían buscar intercambiarlo, y Bultman cree que las alas rojas deben estar sobre él.

«Después de la forma en que se desarrolló esta clase de agente libre anterior, ¿realmente pueden permitirse esperar? Prácticamente ninguno de los mejores jugadores de la clase incluso llegó al 1 de julio el año pasado», Bultman «, Bultman escribió. «Quién sabe si eso se repetirá en el mismo grado. O si los jugadores eventualmente decidirán probar realmente lo que el mercado abierto podría ofrecerles, pero si soy las alas rojas, probablemente no estoy buscando esperar y averiguarlo.

«Como mencioné anteriormente, no creo que los Jets buscarán en pánico en el tratamiento de Connor tan lejos. Pero si realmente no pueden hacer un acuerdo y buscar cambiarlo. Creo que las alas rojas tendrían que saltar la línea, incluso con él siendo un niño de la ciudad», agregó Bultman. «No puedes arriesgarte a que lo intercambien en otro lugar y le gusta lo suficiente como para quedarse, como sucedió con Brad Marchand y Mikko Rantanen la temporada pasada, y Noah Hanifin antes de eso».

Connor sería una estrella de buena fe para las alas rojas y agregaría una ofensiva muy necesaria a la lista. Sin embargo, costaría bastante para Detroit adquirirlo, a pesar de que es un agente libre pendiente.

¿Cómo encajaría Connor con las alas rojas?

Si Detroit hace un movimiento para Connor, reforzaría su ofensa.

Connor sería de Detroit extremo izquierdo de primera líneaque actualmente se proyecta que se celebra por James Van Riemsdyk. Se proyecta que Alex Debrincat es el extremo izquierdo de segunda línea, para que pueda continuar jugando con Patrick Kane.

Aunque Van Riemsdyk es un buen delantero, en este punto de su carrera, es más un delantero inferior o medio. Connor sería un goleador puro y agregaría una ofensiva muy necesaria, mientras que también es una parte clave del juego de poder.

Detroit anotó solo 235 veces la temporada pasadaque ocupó el 22º en la NHL. Entonces, los Red Wings necesitan otro máximo goleador, y Connor sería solo eso. Connor registró 41 goles y 56 asistencias para 97 puntos en 82 juegos.

Red Wings GM abierto a hacer un movimiento agresivo

Detroit tiene las selecciones de draft y prospectos para adquirir Connor u otro jugador estrella.

Connor ha sido vinculado Para los Red Wings, y el gerente general Steve Yzerman no descartan hacer un gran movimiento.

«Simplemente ha sido mi experiencia a lo largo de los años que las cosas funcionan a sí mismas», Yzerman dicho. «Surgen oportunidades. Intentas forzarlo o perseguirlo. Hay demasiados años, demasiados dólares o te rindes demasiado en un intercambio … tratando de ser diligente, tal vez paciente, solo espere al jugador adecuado, la oportunidad correcta. Ya sea en un comercio o en agencia libre, para agregar a nuestra alineación y usar nuestros activos sabiamente si podemos».

Detroit todavía tiene poco menos de $ 12 millones en espacio de capitalización y podría usar otra estrella hacia adelante.