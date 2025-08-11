Red Wings Insider nombra 3 objetivos para llenar la mayor necesidad

El Detroit Red Wings Necesito encontrar su camino de regreso a la disputa de la Copa Stanley. Los fanáticos de los seis equipos originales pueden impacientarse. Las alas rojas podría agregar un defensor superior para dar su Blueline un impulsoPero la ofensiva es la más necesidad evidente.

En una aparición en podcast el lunes 11 de agosto, el escritor Red Wings Beat Max Bultman habló extensamente sobre cómo «arreglar las alas rojas».

Junto con el anfitrión del espectáculo de hockey atlético, Sean McIndoe, discutieron la mayor necesidad de que la organización se enfrenta a la nueva temporada de hockey. También discutieron como Jason Robertson, Kyle Connory Bryan óxido Podría ser candidatos para ayudar a los Red Wings a alcanzar sus objetivos a corto plazo.

«Hay un agujero deslumbrante en la línea superior a la izquierda al lado de Dylan Larkin y Lucas Raymond» Bultman le dijo al anfitrión. «En términos de lo que los jugadores se ajustan al proyecto de ley, no sé que los nombres son ajustados».

Las alas rojas clasificadas 22 en la NHL con 235 goles anotados durante la temporada regular 2024-25.

Objetivos comerciales de «pastel en el cielo»

Robertson y Connor fueron nombrados como los objetivos de «dos pasteles en el cielo» para mejorar la ofensiva de los Red Wings.

«Un (objetivo de pastel en el cielo) es Jason Robertson «, dijo Bultman a McIndoe.» No voy a pasar demasiado tiempo con él porque no veo que suceda. Al final, él tiene demasiado sentido para quedarse en Dallas ”.

Robertson es un delantero de 6 pies 3 y 207 libras que fue reclutado 39º en general en 2017 por el Estrellas de Dallas. El 26 años registró 35 goles y 45 asistencias en 80 juegos el año pasado mientras promedia 17:48 por juego.

Bultman parecía más optimista sobre las posibilidades de Red Wings de Landing Connor. Enumeró algunas razones para creer que las alas rojas deben perseguirlo si está disponible.

«TEl otro es Kyle Connor, mientras hablamos de tipos con raíces de Michigan «, continuó Bultman.» Kyle Connor está entrando en el último año de su contrato en Winnipeg. No tengo ninguna razón para creer que Kyle Connor quiere salir de Winnipeg. Pero la historia es tal que no creo que debamos descartar la idea de que él no se extenderá allí «.

«Y si ese es el caso … Creo que tienes que saltar la línea y hacer un intercambio agresivo para ir a buscarlo. Es exactamente la misma línea de tiempo que Larkin y Debrincat, es el tipo exacto de jugador superestrella que realmente no han encontrado».

Connor fue reclutado 17º en general en 2015 por el Jets de Winnipeg. El Sniper de 6 pies 1, 183 lb registró 41 goles y 56 asistencias en 82 juegos el año pasado. El extremo de 28 años está en el último año de un contrato de siete años que le paga $ 7,142,857 millones.

El objetivo comercial más alcanzable de Red Wings

Finalmente, Bultman expresó quién cree que es el objetivo comercial más realista para las alas rojas, la óxido de la Pittsburgh Penguins. También explica que el costo de adquisición debe tener sentido para el equipo.

«¿Realmente quieres renunciar a una perspectiva superior para un tipo que está en sus 30 años como Bryan Rust? » Bultman le preguntó al anfitrión. Puede marcar goles, pero sigue siendo arenoso. Puede estar en la pelea con chicos, ha sido un tipo de playoffs ”.

«No me sorprendería, y no odiaría un movimiento así al precio correcto».

¿Qué precio sería aceptable para los Red Wings para adquirir un dos veces campeón de la Copa Stanley? ¿Qué precio pones en un Anotador de 33 años y 31 goles?

Es un paquete de una selección de segunda ronda y una perspectiva superior como Carter Mazur ¿O Amadeus Lombardi lo suficiente como para aterrizar los talentos de Rust? Solo el tiempo lo dirá.

Las alas rojas tienen actualmente $ 12 millones en espacio de tope salarial.