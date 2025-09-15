Red Sox Anuncie el movimiento sorpresa en el novato Payton Tolle

Después de electrificar fanáticos en Fenway Park en su debut de la MLB el 29 de agosto contra los Piratas (5.1 entradas, ocho ponches, dos carreras), Top Medias Rojas prospecto de lanzamiento Tolle de Payton Se ha visto mucho más la parte de un novato en sus dos últimas apariciones, siendo golpeado por los Diamondbacks en un inicio de carretera (cinco carreras en 3.0 entradas) y renunciando a dos carreras en 2.0 entradas en un comienzo de respaldo la semana pasada contra los Atléticos.

El récord de MLB de Tolle ahora se encuentra en 0-1 con una efectividad de 7.84, y debido a eso, el equipo ha decidido bombear los frenos sobre cuánto le pide a su prometedor baller de fuego.

El equipo ha anunciado su próxima rotación de lanzamiento, y aunque su compañero de prospecto Top Connelly temprano tendrá otro comienzo, esta vez en casa, el martes, los Medias Rojas aumentarán Lucas Giolito y Brayan Bello en la rotación.

Como el Alex Speier de Boston Globe informó«Los Medias Rojas anuncian su rotación contra los Atléticos: Temprano, Giolito, Bello. Se están saltando Tolle y haciendo que Giolito y Bello estén en cuatro días de descanso».

Payton Tolle lanzó entradas de carrera

Por supuesto, cuatro días de descanso es normal para Giolito y Bello, por lo que los Medias Rojas están utilizando esencialmente esta oportunidad para mantener a esos dos en su ritmo normal, así como para darle un descanso a Tolle. El equipo ha sido muy cauteloso sobre cómo usa Tolle y durante su tiempo en los menores esta temporada, lo lanzó regularmente en un horario de seis días.

Tolle fue la selección de segunda ronda del equipo en 2024, y no ha lanzado más de 85.2 entradas en una temporada en su carrera, lo que hizo en el estado de Wichita en 2023. Pasó 2024 en Texas Christian y no lanzó en el sistema de los Medias Rojas después de que su temporada universitaria había terminado.

Entonces, las 101.2 entradas que lanzó en 2025, que comenzó en High A y lo llevó hasta Boston, es un alto. Los Medias Rojas están ansiosas por preservar su brazo.

Medias rojas que se aferran a la casa de la tarjeta salvaje

Si bien la desventaja es que los fanáticos no podrán ver a Tolle esta semana en Boston, lo al alza es que temprano hará su debut en Fenway después de hacer su propio debut eléctrico la semana pasada contra los Atléticos en Sacramento. Ese fue un juego tardío de la costa oeste, lo que significa que muchos en Nueva Inglaterra no pudieron ver el empate temprano un récord de franquicia con 11 ponches en su primer juego.

Los Medias Rojas son 82-68, con 12 juegos para jugar. Obtuvieron una victoria muy necesaria sobre los Yankees el domingo, pero encuentran que su posición de playoff se debilitó considerablemente después de un tramo de 3-6 mal sincronizado.

Boston está 5.5 juegos detrás de los Azulejos en el Este de AL, y en el lugar número 2 de comodines detrás de los Yankees, por 1.5 juegos. Son solo 1.0 juegos por delante de los Astros para el lugar final de comodín.

Los Rangers de carga dura son solo 2.0 juegos fuera del lugar final de la tarjeta salvaje, con 15 victorias en sus últimos 20 juegos.