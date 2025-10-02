Red de contrabando de brazos y narcóticos transfronterizos en Punjab; cinco retenidos







En un gran avance, el Policía de Punjab Han roto una red de contrabando de brazos y narcóticos transfronterizos. La red ha sido arrestada en Amritsar con el arresto de cinco personas y la recuperación de 1.5 kg de heroína y 12 pistolas el jueves, informó la agencia de noticias PTI, citando a los agentes de policía.

El Director General de Policía (DGP) Gaurav Yadav, en una publicación en la plataforma de redes sociales X, declaró: “La investigación preliminar reveló que de cinco acusados, Joban Singh y Jashanpreet Singh estaban en contacto directo con los contrabandistas con sede en Pakistán. También se ha informado que ambos se comunicaron con los contrabandistas con sede en Pakistán a través de las redes sociales para recibir y entregar los usuarios y entregarles y a los que los consultores de NAR. Las pistolas y 1.50 kg de heroína fueron recuperadas de su poder.

Se ha registrado un caso bajo la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Psicotrópicas de Drogas Narcóticas en la Estación de Policía de Gate Hakima en Amritsar contra el acusado, y se está realizando una mayor investigación, informó PTI.

«Se está realizando una mayor investigación para exponer el nexo completo, incluidos los vínculos atrasados ​​y hacia adelante de esta red, el DGP más además.

La policía de Jammu y Cachemira adjunta propiedad del manejador terrorista

La policía de Handwara en Jammu y Cachemira adjuntó el jueves la propiedad de un presunto manejador terrorista en la aldea de Palpora en el distrito de Kupwara.

Anteriormente, la policía de Sopore había realizado operaciones de búsqueda en las residencias de Jamaat-e-Islami (JEI) individuos en Zalaora, Sopore, en sus continuos esfuerzos por desmantelar el ecosistema separatista-terror y mantener la paz y la seguridad.

Según los agentes de policía, las búsquedas se llevaron a cabo en las casas de Mohammad Maqbool Bhat, hijo de Abdul Rahim Bhat, y Tanveer Ahmad Dar, el hijo de Abdul Jabbar Dar, quienes provienen de Zaloora.

Las operaciones se realizaron en relación con FIR registradas bajo la Ley de actividades ilegales (prevención) (Uilleas). Durante las búsquedas, el material incriminatorio vinculado a la organización proscrita fue recuperado y incautado para una mayor investigación, lo que las agencias sondearon aún más.

(Con entradas de PTI)





