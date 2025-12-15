Red de aportes intersectoriales, Ministerio coordinador para PM Refinar las regulaciones para trabajadores migrantes

Jacarta – Ministerio Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Ministerio Coordinador del PM) mejorar y actualizar la normativa relacionada con la colocación y protección trabajadores migrantes Indonesia. En este esfuerzo, el Ministerio de Coordinación buscó aportes estratégicos de partes interesadas de diversos sectores.

El diputado de Coordinación para el Empoderamiento Económico Comunitario y la Protección de los Trabajadores Migrantes del Ministerio Coordinador del PM, Leontinus Alpha Edison, dijo que las aportaciones se recogieron a través del segundo Taller de Consulta en el que participó la Compañía Indonesia de Colocación de Trabajadores Migrantes (P3MI), así como el Centro de Capacitación Laboral y el Instituto de Capacitación Laboral (BLK/LPK).

«Anteriormente, el Ministerio Coordinador del PM celebró un taller de consulta con organizaciones de la sociedad civil y representantes de los trabajadores migrantes indonesios en septiembre y octubre de 2025 como parte de un proceso de formulación de políticas inclusivas», dijo, citado en su declaración, el lunes 15 de diciembre de 2025.

El taller se llevó a cabo como parte de una evaluación de la implementación del Reglamento Presidencial (Perpres) Número 130/2024 sobre el Fortalecimiento de la Gestión de la Colocación y Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios.

Según León, los resultados de la evaluación muestran que todavía existen desafíos estructurales, incluida la práctica de tarifas de colocación excesivas o cobros excesivos y la migración no procesal que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes al fraude y a actos criminales de trata de personas.

Por lo tanto, según él, se necesitan actualizaciones regulatorias como base para políticas que sean sostenibles y en línea con la dinámica del mercado laboral global y la dirección del desarrollo nacional a mediano plazo (RPJMN) 2025-2029.

León dijo que la contribución económica de los trabajadores migrantes indonesios, que se refleja en el valor de las remesas de 253,3 billones de IDR en 2024, debe equilibrarse con una gobernanza integral orientada a proteger la dignidad humana.

La participación de P3MI y BLK/LPK se considera importante porque ambas partes entienden directamente los desafíos en el campo, desde los costos de colocación, la idoneidad de los programas de capacitación hasta el fortalecimiento de la supervisión y la aplicación de la ley.

El Ministerio Coordinador de PM también informó que uno de los temas cruciales discutidos fue la práctica de cobrar tarifas de colocación a PMI por parte de la mayoría de P3MI, lo que resultó en sobrecarga. Asociaciones de P3MI como APJATI tienen previsto discutir la estandarización de los costos de colocación y prevención.

​Además, según León, el taller también destacó el creciente riesgo de trata de personas, que se ve exacerbado por una débil supervisión transfronteriza.