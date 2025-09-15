Red Bull Board ‘Reggae Girlz’ set durante 2023 Copa Mundial Femenina de la FIFA

Después de su asociación de financiamiento de pizarra de varios años con IPR.VC, Red Bull Studios está aumentando su producción de proyectos documentales deportivos premium, incluidos «Reggae Girlz», un próximo documental codirigido por el dos veces ganador del Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy («Saving Face») y Trish Dalton.

«Reggae Girlz» tiene lugar durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y sigue al equipo de fútbol femenino jamaicano que desafió las potencias de Francia y Brasil en partidos históricos. El documental es una representación del corazón y el alma de Jamaica, con la música reggae de Bob Marley.

Obaid-Chinoy y Dalton se asociaron por última vez en el documental «Diane Von Furstenberg: Woman in Charge» que abrió Tribeca el año pasado y se transmitió en Disney+.

Red Bull Studios También está detrás de «Girl Climber» de Jon Glassberg, que se estrenó en MountainFilm y se asoció con IMAX para una proyección solo de una noche el 24 de agosto antes de su lanzamiento en octubre. «Girl Climber» cuenta la historia de la escaladora profesional Emily Harrington, quien cernió al Everest, picos de 8000 metros y establece la mira en un ascenso de 24 horas de El Capitan de Yosemite.

Red Bull Studios lanzó recientemente «Dakar: Race Against the Desert», un documental de 90 minutos en el rally de Dakar 2023 a través de la perspectiva de los competidores, incluidos Carlos Sainz Sr., Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah y Toby, que se enfrentaron a un clima brutal, entre otros obstáculos. La película fue lanzada por Universal.

La compañía acaba de presentar el documental de John Dower «The Balloonists» Toronto y la próxima vez lo llevará al Festival de Cine de Zurich. El DOC traza el viaje del explorador suizo Bertrand Piccard y el instructor de vuelo británico Brian Jones, quien se dirigió a circunnavegado el mundo en un globo de aire caliente y enfrentaron condiciones climáticas extremas, fallas técnicas y agotamiento.

«Nuestra próxima pizarra destaca el espíritu de aventura y libertad. Especialmente cuando defines la aventura como una experiencia emocionante e inusual que lleva a los lugares que nadie ha ido antes», dijo Philipp ManderlaJefe global de Red Bull Studios. «Esto es ciertamente cierto para la arco-aventura de volar alrededor de la tierra en un globo por primera vez, tal como esto es cierto para Emily Harrington y el viaje que continúa en Girl Climber», continúa Manderla.

El ejecutivo dijo que el banner está buscando «historias únicas en las que las personas se esfuerzan por lograr algo que no se ha hecho antes y que el enfoque se encuentra en la historia humana que se desarrolla mientras empuja estos límites».

La pizarra de Red Bull Studios también comprende «The Real Mo Farah», el nominado al Emmy y el ganador del Premio de la Audiencia SXSW «The Dawn Wall» y el ganador del Premio del Audiencia del Festival de Cine de Austin «Born To Fly» sobre la superestrella de atletismo Duplantis Mondo Duplantis.