Red Bull admite que un error fatal provocó que Yuki Tsunoda recibiera dos penalizaciones en el Gran Premio de Sao Paulo 2025

VIVA – Los corredores tuvieron un fin de semana difícil. carreras de toro rojo, Yuki TsunodaDe Gran Premio Sao Paulo 2025. Tsunoda no sólo no pudo terminar en una posición competitiva, sino que también recibió dos penalizaciones de 10 segundos cada una debido a un error técnico que fue reconocido directamente por su propio equipo.

Tsunoda recibió inicialmente el primer penalti por golpear a Lance Stroll del equipo Aston Martin. Sin embargo, la situación empeoró cuando recibió una penalización adicional porque el equipo Red Bull no realizó correctamente los procedimientos de penalización durante la parada en boxes.

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, admitió que el incidente se debió enteramente a un error operativo por parte del equipo.

«Con Yuki, perdió mucho tiempo debido a la penalización de 10 segundos y también cometimos errores de nuestro lado, por lo que recibimos una penalización adicional. Así que es una pena que el resultado no haya sido a favor de Yuki esta vez», dijo Mekies.

Según Mekies, sin estas dos penalizaciones, Tsunoda podría competir en la zona de puntos. «Su último estímulo fue bastante fuerte, y si no hubieran ocurrido las dos penalizaciones, habría estado luchando por los puntos. Esperamos tener un fin de semana más tranquilo en Las Vegas, pero todavía estamos listos para luchar en cualquier condición», añadió.

En el informe oficial de la FIA se afirma que un mecánico de Red Bull cometió un error fatal cuando el coche de Tsunoda estaba siendo penalizado en el pit lane. Se vio al mecánico comenzando a aflojar la tuerca de la rueda trasera izquierda con una herramienta neumática antes de que expirara por completo el tiempo de penalización de 10 segundos.

«Los comisarios revisaron las pruebas en vídeo que mostraban que el coche número 22 entró en boxes para cumplir una penalización de 10 segundos. Cuando el coche se detuvo, un mecánico inmediatamente comenzó a trabajar desenroscando la tuerca de la rueda trasera izquierda antes de que expirara el tiempo de penalización», dice el comunicado de la FIA.

La FIA confirmó, con base en el artículo 54.4 (c) del Reglamento Deportivo Fórmula 1No se deberá realizar ningún trabajo de ningún tipo en el vehículo durante el período de sanción. «Cualquier contacto físico con el coche, ya sea con las manos, herramientas o equipos, se considera una forma de ‘trabajo’ en el coche», escribieron los comisarios en el informe.