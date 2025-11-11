Recuperado de una lesión, Maverick Viñales está listo para la acción en el MotoGP de Valencia

Valencia, VIVA – Piloto de Red Bull KTM Maverick Viñales se ha recuperado de la lesión y está listo para seguir motogp valencia que tuvo lugar el domingo en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia.

Viñales estuvo ausente durante mucho tiempo después de sufrir molestias mientras competía en el MotoGP de Indonesia que tuvo lugar en el circuito de Mandalika, en el centro de Lombok, en West Nusa Tenggara, en octubre pasado.

El piloto apodado Top Gun decidió retirarse del MotoGP de Indonesia porque experimentaba molestias en el hombro.

«Después de decidir retirarse del GP de Indonesia y luego perderse tres rondas para concentrarse en recuperarse de una lesión en el hombro, Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) finalmente regresará a la acción en el Gran Premio de Valencia, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre», escribió MotoGP el lunes.



Maverick Viñales en el MotoGP de Qatar

Esta temporada ha sido un año lleno de desafíos para Top Gun.

Viñales luchó principalmente con una lesión en el hombro debido a un accidente en el GP de Alemania. El piloto número 12 se perdió las siguientes tres rondas de la carrera y regresó para la ronda del GP de Cataluña terminando 13º.

Sin embargo, el proceso de Viñales para las siguientes tres carreras fue difícil porque aún sentía dolor en el hombro. Viñales, que no pudo soportar una lesión en el hombro, decidió retirarse el resto del fin de semana en Mandalika. (Hormiga)